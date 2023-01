Comment réparer la télécommande Toshiba Fire TV qui ne fonctionne pas

La télécommande est l’appareil le plus important car elle est utilisée pour contrôler et faire fonctionner les fonctions de base de n’importe quel téléviseur intelligent. Il est toujours préférable de les faire fonctionner. Cependant, il peut arriver que la télécommande cesse soudainement de fonctionner ou de fonctionner. Si la télécommande de votre téléviseur intelligent ne fonctionne pas correctement et que vous recherchez des solutions pour résoudre ces problèmes. Ainsi, dans le guide d’aujourd’hui, nous examinerons les meilleures façons de réparer votre télécommande Toshiba Amazon Fire TV qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas.

Correction de la télécommande Toshiba Amazon Fire TV ne fonctionnant pas

Si vous avez une télécommande Toshiba Fire TV qui semble ne pas fonctionner, vous pouvez suivre ces méthodes de dépannage qui peuvent aider à résoudre la télécommande Fire TV. Vous pouvez essayer chacune de ces méthodes de dépannage pour voir si elles résolvent les problèmes.

Vérifiez si la télécommande a des dommages

Les télécommandes pour tous les appareils sont super délicates. Il en va de même pour la télécommande Toshiba Amazon Fire TV. Vérifiez s’il y a des dommages physiques sur la télécommande tels que des bosses, des fissures ou même des panneaux cassés. Ensuite, vous devez vérifier les dommages internes en secouant la télécommande. Si vous entendez beaucoup de bruit provenant de la télécommande, il est temps d’en acheter une nouvelle. S’il n’y a aucun dommage physique, vous voudrez peut-être suivre l’étape suivante.

Les piles sont-elles mortes ?

Étant donné que ces télécommandes Toshiba Amazon Fire TV nécessitent des piles pour fonctionner parfaitement, il est préférable de vérifier si les piles à l’intérieur sont fraîches et non mortes. Par ailleurs, il convient de noter que si les piles sont endommagées, vous voudrez peut-être les jeter en toute sécurité et insérer des piles propres et fraîches dans la télécommande.

Nettoyer la télécommande

La télécommande Toshiba Amazon Fire TV fonctionne en infrarouge pour communiquer avec votre téléviseur. Assurez-vous donc que la partie supérieure de la télécommande est propre. Sinon, utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer les capteurs. Avec un capteur propre, la télécommande pourra fonctionner facilement sans aucun problème.

Vérifier les obstructions

Étant donné que ces télécommandes Fire Tv fonctionnent selon la méthode de la ligne de mire, vous devez vous assurer que le panneau avant de Toshia Amazon Fire Tv n’est pas couvert ou bloqué par quoi que ce soit. S’il y a quelques éléments, vous pouvez les retirer et nettoyer le panneau avant avec un chiffon doux et sec. Une fois que vous avez supprimé tout ce qui gêne le téléviseur et que vous avez nettoyé le panneau des polices, votre télécommande devrait fonctionner correctement.

Supprimer les objets interférents

Parfois, les appareils sans fil présents dans le rm=oom peuvent provoquer des interférences entre votre télécommande Toshiba Amazon Fire TV et le téléviseur lui-même. Alors, identifiez les appareils qui se trouvent dans votre maison et essayez de les garder en mode veille ou simplement éteints. Cela peut aider à réduire les interférences sans fil et les perturbations entre la télécommande et votre Toshiba Fire TV. Vous pouvez maintenant vérifier et voir si le Toshiba Fire TV répond ou non à la télécommande.

Effectuer une réinitialisation d’usine sur la télécommande

Maintenant, si aucune des méthodes de dépannage ci-dessus n’a fonctionné pour votre télécommande, il est temps de lui donner la bonne vieille réinitialisation d’usine. La réinitialisation d’usine de la télécommande ramène la télécommande à ses paramètres d’usine. Cela indique que la télécommande sera configurée telle qu’elle est sortie de la boîte lorsque vous avez acheté l’unité Toshiba Amazon Fire TV.

Nous avons un guide détaillé sur la façon dont vous pouvez réinitialiser votre télécommande Fire TV particulière. Vous pouvez consulter le guide de réinitialisation des télécommandes Fire TV et FireStick en vous rendant ici.

Utiliser l’application Fire TV Remote

Heureusement, même si vous avez une télécommande avec votre Fire TV ou si elle ne fonctionne plus, Fire TV a la possibilité de vous permettre d’utiliser l’application Fire TV comme télécommande sur votre appareil mobile. Ceci est très utile et peut être un gain de temps et de vie pour beaucoup de gens. Voici les étapes pour configurer l’application Fire TV sur votre appareil mobile.

Téléchargez Fire TV pour votre appareil Android ou iOS. Assurez-vous que votre Toshiba Fire TV est allumé et déjà connecté à votre réseau Wi-Fi existant. Sinon, vous voudrez peut-être connecter une souris ou un clavier USB et naviguer pour démarrer votre Fire TV sur le réseau wifi. Maintenant, lancez l’application Fire TV sur votre appareil mobile et connectez-vous avec le compte Amazon qui a été utilisé sur le Toshiba FireTV. Vous pourrez sélectionner votre Amazon Fire TV à l’écran. L’application Fire TV affichera maintenant quelques télécommandes sur l’écran de votre téléphone mobile. Appuyez simplement sur les boutons pour contrôler immédiatement votre Toshiba Fire TV.

Obtenez une télécommande de remplacement

Si rien ne vous convient le mieux, il est temps de vous procurer une télécommande de remplacement. Ou mieux encore, une télécommande universelle. Une télécommande universelle est une meilleure option car elle peut fonctionner avec presque tous les types de téléviseurs. Vous devrez entrer un code pour programmer la télécommande sur votre Toshiba Fire TV. une fois la programmation effectuée, vous pouvez facilement utiliser la télécommande comme s’il s’agissait de la télécommande Toshiba Fire TV d’origine.

Ceci conclut le guide de dépannage sur la façon dont vous pouvez réparer la télécommande de votre Toshiba Amazon Fire TV qui ne fonctionne pas. Parce que les télécommandes sont délicates, il est toujours préférable de les garder en sécurité à tout moment. Alternativement, si vous avez un appareil mobile, de préférence un appareil Android avec infrarouge intégré à l’appareil, vous pouvez facilement utiliser l’appareil mobile pour contrôler le téléviseur immédiatement.

Pour conclure, il est préférable que vous puissiez prendre soin de votre télécommande et en même temps, assurez-vous d’avoir une télécommande de rechange ou de remplacement pour votre Toshiba Fire TV au cas où quelque chose arriverait à la télécommande d’origine ou principale. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

