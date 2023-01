Siri est devenu très intelligent après l’avoir combiné avec ChatGPT

Le concept étonnant d’utiliser la voix de Siri, l’assistant vocal d’Apple avec le bot OpenAI ChatGPT a été testé par un développeur. Les résultats sont excellents et les assistants d’Apple, d’Amazon ou de Google devraient en tirer des leçons.

Même s’il ne s’agit que d’un projet personnel, il pourrait servir d’aperçu du futur des assistants personnels. Le développeur Mate Marschalko a eu la merveilleuse idée de tester ChatGPT pour contrôler vocalement sa maison connectée après en avoir eu assez des réponses de Siri.

Il démontre les résultats vraiment étonnants de son expérience dans une vidéo qui a été téléchargée sur Reddit et YouTube, qui met en jeu les assistants Google, Apple et Amazon.

Siri devient encore plus intelligent que Google Assistant lorsqu’il est combiné avec ChatGPT

Vous avez dû comprendre qu’il fallait s’y habituer si vous utilisez fréquemment Siri, Google Assistant ou Alexa pour gérer vos lumières, radiateurs et autres appareils connectés. En d’autres termes, suivez des instructions extrêmement simples comme « allumez la lumière du salon », « augmentez la température » et « éteignez le téléviseur ». Des requêtes plus sophistiquées sont impossibles à leur faire comprendre tant elles perdent le contrôle très rapidement.

L’outil créé par Marschalko en une heure en fusionnant les capacités de ChatGPT et de l’application « Shortcuts » d’Apple est révolutionnaire. Et décode avec précision les requêtes qui sont sensiblement plus complexes que celles traitées par n’importe quel assistant vocal. Un exemple est. « Ma femme sera là dans 15 minutes. Quand elle va se garer, allumez les lumières pour elle à l’extérieur ». L’assistant répond avec confiance : « Les lumières doivent s’allumer lorsque votre invité arrive », comme le programme le comprend sans effort. Ou celui-ci, qui utilise également ChatGPT : « Réglez le thermostat de la chambre à une température qui, selon vous, me faciliterait l’endormissement ».

Le thermostat d’ambiance est réglé sur 19 degrés, a répondu l’assistant. Bonne chance avec votre sommeil. Le bot répond avec la plus grande finesse, changeant de réponse à chaque fois, presque comme s’il était vivant.

Il a suivi deux étapes pour connecter son éclairage, ses thermostats, son système de ventilation et ses caméras à ChatGPT. Nous devions d’abord « éduquer » ChatGPT. Sa longue question semble être un petit programme informatique (voir ci-dessous), écrit dans un style conversationnel.

Grâce à ChatGPT, Siri est devenu une vraie bête

Marschalko a insisté pour que ChatGPT réponde à chaque demande en JSON, une norme de structure de données bien connue que le programme iOS Shortcuts peut facilement comprendre. Enfin, il a fourni une description détaillée de sa maison et des objets connectés qui se trouvaient dans chaque pièce. Il a commencé par décrire les types de requêtes requises. Suivi de la définition du format du JSON que ChatGPT a dû générer. C’est tout. Oh oui, il a également demandé au robot de dissimuler sa véritable identité en agissant comme « le cerveau de la maison, une IA intelligente ».

Ensuite, il a créé un nouveau raccourci iOS qui semble être une version améliorée de celui dont nous vous avons parlé précédemment. Ce jeu d’instructions long et très difficile permet finalement à l’interface d’avoir lieu via la plate-forme Apple HomeKit en utilisant des données au format JSON et des objets associés.

Bien que brillant et réussi, le hack de Marschalko présente plusieurs inconvénients. Il y a d’abord le coût. Même si OpenAI offre un crédit gratuit (limité). Cette solution nécessite en effet un accès à ChatGPT via son API et n’est donc pas gratuite. Mais étant donné la longueur de la demande, elle s’épuise rapidement ici. Le codeur estime que pour 70 requêtes, cela coûte 1 $. La lenteur vient ensuite. Par conséquent, la vidéo peut ne pas être claire car il semble que ChatGPT réponde rapidement. Le délai entre la commande vocale et la réponse du robot est cependant incompressible et prend quelques secondes.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’Apple, Google ou Amazon envisageront d’utiliser des bots AI comme ChatGPT. Pour augmenter l’utilité de leurs assistants vocaux.