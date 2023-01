NIO Phone : Le chinois Tesla va bientôt lancer son smartphone

La vérité est que NIO envisage d’entrer sur le marché des smartphones depuis des mois, presque en réponse à l’entrée de Xiaomi dans le secteur automobile, même s’il n’a jamais été aussi près de sortir son premier smartphone.

Il est vrai que les dirigeants de NIO viennent d’enregistrer la marque NIO Phone dans leur pays d’origine. Réaffirmant le plan ambitieux de l’entreprise de sortir son premier smartphone dans les mois à venir. Parallèlement à une expansion internationale tant attendue qui amènera ses inventions sur de nombreux marchés à l’étranger.

NIO va créer son propre smartphone : le NIO Phone sera une réalité très bientôt

Il y a des rapports selon lesquels NIO travaille sur son premier smartphone Android depuis des mois et vient de nous informer de tout cela.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Bien qu’il soit évidemment trop tôt pour spéculer sur la vente de ce mobile NIO en France et en Amérique latine. Compte tenu du potentiel de la marque et de son travail réussi dans l’industrie de la voiture électrique, elle est devenue. Son entrée dans l’industrie mobile est une excellente nouvelle pour ajouter de la variété et de la nouveauté dans un catalogue encombré et ennuyeux.

NIO a déjà une division smartphone travaillant sur son premier téléphone, son PDG confirme maintenant qu’ils lanceront un téléphone mobile chaque année et qu’ils veulent une valeur ajoutée pour convaincre leurs clients, pas seulement un prix attractif.

Le PDG de NIO a déjà prévu qu’ils avaient l’intention de créer et de commercialiser un seul smartphone par an. Tout comme la façon dont Apple a lancé l’iPhone et Google a lancé le Nexus. Cependant, ils ont déjà déclaré explicitement que « nous ne pouvons pas nous attendre à des comparaisons avec des fabricants de smartphones qui vendent plus de 100 millions d’unités chaque année ».

Selon lui, créer un smartphone ne devrait pas être un défi pour eux. Cependant la complication réside dans l’acceptabilité et la valeur ajoutée. Ce qui fera du mobile de NIO quelque chose d’utile et d’acceptable pour les clients de son cœur de métier. Qui sera toujours la production de voitures.

Sans beaucoup d’informations concernant le matériel qui reposera sur les puces Qualcomm. Et une charge rapide très performante d’au moins 100 watts. Les experts chinois affirment que le téléphone NIO sera disponible plus tard cette année. Probablement vers la fin de l’été. De plus, ils pensent que la direction de NIO maintiendra les prix en dessous de 1 000 $ afin d’augmenter son attractivité globale.