Cet iPhone 4 a pris feu alors qu’il se chargeait pendant la nuit et une caméra Nest a pris feu

Un iPhone vieux de dix ans a récemment pris feu alors qu’il se chargeait dans la cuisine d’une famille, et la combustion a été filmée. Heureusement, personne n’a été blessé et l’incendie s’est éteint, mais les images sont alarmantes car elles se sont déroulées pendant la nuit alors que la famille dormait.

L’incendie s’est produit avec un iPhone 4, un modèle qui a été introduit il y a 12 ans, donc personne ne devrait s’inquiéter du fait que les iPhones modernes prennent feu. Cependant, l’incident souligne l’importance de savoir ce qui peut provoquer la combustion d’une batterie.

Brian et Jennifer Leisgang de l’Ohio ont partagé les détails de ce qui s’est passé dans une publication sur Facebook. La famille dit qu’un produit Google Home dans la cuisine qui a été configuré pour toujours enregistrer a capturé la vidéo.

Dans le post, la famille décrit à quel point la situation aurait pu être dangereuse :

Nous avons été extrêmement chanceux d’éviter un incendie de maison. Hier soir, nos enfants chargeaient notre vieil iPhone 4 avec le chargeur Apple et il a explosé et pris feu dans notre cuisine pendant que nous dormions. Heureusement, nous venions de nettoyer le comptoir hier car il [usually] a beaucoup de livres et de papiers scolaires dans ce domaine. Il y a des petits morceaux du téléphone et de la suie noire partout sur le comptoir ce matin.

Les batteries lithium-ion sont courantes dans l’électronique et les incendies de batterie sont rares, mais il existe des conditions qui provoquent la surchauffe et la combustion des batteries rechargeables. Les causes courantes incluent l’exposition au feu, les dommages causés par la perforation et les défauts de fabrication.

En ce qui concerne cet iPhone spécifique, l’une des rares choses s’est probablement produite. Les chargeurs bon marché sont souvent responsables des batteries qui prennent feu, bien que le câble de charge semble être en bon état ici.

L’âge de l’iPhone est également un facteur. Les iPhones plus anciens n’augmentent pas le risque d’incendie, mais l’entretien de la batterie est essentiel. Un iPhone de 12 ans encore utilisé aura soit une batterie de remplacement, soit un chargeur pour rester alimenté.

Garder une batterie vieillissante connectée à un chargeur peut entraîner une surcharge et une surchauffe de la batterie. Le remplacement de la batterie, bien que nécessaire, doit également être manipulé avec soin. S’appuyer sur un fournisseur de services agréé Apple garantira que la procédure correcte est suivie et que des pièces d’origine sont utilisées.

Les batteries lithium-ion peuvent également se dilater avec l’âge. Une réaction chimique à l’intérieur de la batterie fournit de l’énergie, mais la réaction chimique peut échouer avec le temps et créer un gaz. Cela fait gonfler la batterie, ce qui augmente considérablement le risque de prendre feu. Les batteries bombées doivent toujours être manipulées avec soin et remplacées.

