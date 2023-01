Six minutes d’activité physique vigoureuse stimulent une substance cruciale pour le cerveau

Ils augmentent la production d’une protéine essentielle à la santé du cerveau, qui peut protéger contre l’apparition de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

Six minutes d’activité physique vigoureuse suffisent à augmenter la production d’une substance cruciale pour le cerveau, une protéine spécialisée indispensable à sa formation, son apprentissage et sa mémoire, et qui peut protéger contre l’apparition de troubles neurodégénératifs liés à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. C’est ce qu’a déclaré une équipe de recherche néo-zélandaise dans une nouvelle étude qui vient d’être publiée sur Journal de physiologiedans laquelle les chercheurs ont examiné les effets de l’exercice et du jeûne intermittent chez 12 volontaires sains et physiquement actifs (6 hommes et 6 femmes) âgés de 18 à 56 ans.

La protéine clé pour la santé du cerveau

La protéine en question est appelée facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) et favorise la neuroplasticité (la capacité du cerveau à modifier sa structure et sa fonction) et la survie des neurones. Des études animales ont montré qu’une disponibilité accrue de BDNF encourage la formation et le stockage de la mémoire, améliore l’apprentissage et augmente généralement les performances cognitives.

Ces rôles clés et ses qualités neuroprotectrices potentielles du BDNF ont suscité l’intérêt des chercheurs pour le BDNF. « Il s’est montré très prometteur dans les modèles animaux, mais jusqu’à présent, les interventions pharmacologiques n’ont pas réussi à exploiter son pouvoir protecteur chez l’homme. – a déclaré Travis Gibbons de l’Université d’Otago, en Nouvelle-Zélande, auteur principal de l’étude -. Nous avons vu la nécessité d’explorer des approches non médicamenteuses qui préservent la capacité cérébrale et peuvent naturellement augmenter le BDNF pour favoriser un vieillissement en bonne santé”.

La nouvelle étude des chercheurs

Pour l’enquête, les chercheurs ont évalué l’impact du jeûne et de l’activité physique sur la production de BDNF en examinant les niveaux de cette protéine spécialisée dans le sang avant et après : un jeûne de 20 heures ; faire de l’exercice physique léger (90 minutes de vélo à faible intensité); exercice de haute intensité (6 minutes de vélo vigoureux); et la combinaison du jeûne et de l’exercice.

Les effets de 20 heures de jeûne, d’exercices légers (90 minutes de vélo à faible intensité) et vigoureux (6 minutes de vélo vigoureux) avec un régime alimentaire normal, et la combinaison du jeûne et de l’exercice sur l’hémoglobine bêta (b-HB), le lactate (lactate) et facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF) / Gibbons et al. J Physiol 2023

Les analyses ont montré qu’une activité physique courte mais vigoureuse est le moyen le plus efficace d’augmenter le BDNF par rapport à une journée de jeûne avec ou sans une longue période d’exercice léger. Plus précisément, les enquêteurs ont découvert qu’après 6 minutes de vélo vigoureux, le BDNF augmentait de quatre à cinq fois (de 396 pg/L à 1170 pg L/) plus qu’après le jeûne (aucun changement de la concentration de BDNF) ou une activité physique prolongée (légère augmentation du concentration en BDNF, de 336 pg L/1 à 390 pg/L).

Les mécanismes sous-jacents à ces différences n’ont pas encore été élucidés, ce qui nécessite des études supplémentaires pour comprendre comment l’activité physique affecte l’augmentation de la production de BDNF. Les chercheurs émettent l’hypothèse que cette augmentation est liée au changement de substrat cérébral et au métabolisme du glucose, la principale source de carburant du cerveau. « Le changement de substrat cérébral se produit lorsque le cerveau passe de sa source de carburant préférée à une autre pour s’assurer que les besoins énergétiques du corps sont satisfaits, par exemple en métabolisant le lactate plutôt que le glucose pendant l’exercice – indiquent les chercheurs – . La transition de la consommation de glucose au lactate initie des voies qui entraînent des niveaux élevés de BDNF dans le sang”.

Il est également possible que l’augmentation du nombre de plaquettes sanguines, qui se produit naturellement pendant l’exercice, puisse expliquer ces résultats. « Les plaquettes stockent de grandes quantités de BDNF et, pendant l’activité physique, augmentent de 20%les érudits ont noté

L’équipe mène actuellement des recherches supplémentaires sur les niveaux de BDNF, telles que l’évaluation de l’impact de trois jours de jeûne et les effets combinés du jeûne et de l’exercice. « Il devient de plus en plus clair que l’exercice est bénéfique pour la santé du cerveau à toutes les étapes de la vie et ces données montrent une voie où l’exercice vigoureux peut jouer un rôle. – a ajouté Kate Thomas, physiologiste à l’Université d’Otago et auteur principal de l’étude-. Heureusement, il s’agit d’une activité largement accessible, équitable et abordable”.