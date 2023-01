Vaut-il la peine d’avoir des panneaux OLED sur l’iPad Pro ?

Apple passe des commandes de panneaux OLED pour les appareils iPad Pro et MacBook Pro. Ces nouveaux appareils sortiront dans les prochaines années. Selon les rapports, la société vise à lancer des tablettes de 11″ et 12,9″. Apple a récemment annoncé les Macbook et Mac mini basés sur M2 Pro pour la première fois en janvier.

Et, ces tablettes vont sortir en 2024. De plus, Apple veut sortir des ordinateurs portables avec de nouveaux panneaux en 2026.

Notamment, la société envisage d’envisager des téléphones pliables. Cependant, nous n’en sommes toujours pas sûrs. Apparemment, Apple utilise l’écran LCD pour les tablettes iPad Pro 11 et iPad Pro 12.9.

Ces nouveaux panneaux sont encore en phase de développement. Et, ces panneaux ont une fabrication à échelle limitée. Par conséquent, nous devrons attendre un certain temps pour le prototype final.

De même, MacBook Pro avec écrans 14″ et 16″ a une situation similaire. À partir de maintenant, la société utilise OLED pour la barre tactile. Cette fonctionnalité a été supprimée des ordinateurs portables publiés en 2022.

Selon les rapports, le premier appareil à avoir un écran micro-LED est Apple Watch Ultra. L’appareil sera disponible pour les utilisateurs fin 2024.

Pourquoi des panneaux OLED pour iPad Pro ?

Apple vise à apporter plus de concurrence sur le marché. Pour cela, l’entreprise vise à introduire l’OLED dans ses nouveaux appareils. En fin de compte, cet ajout aidera Apple à réduire le prix du panneau.

Pour l’instant, LG et Samsung Display peuvent fournir les nouveaux panneaux. La raison en est que ces entreprises entretiennent des liens étroits avec Cupertino. Actuellement, Cupertino s’approvisionne en panneaux pour iPhone. Apple vise désormais à réduire sa dépendance vis-à-vis des pièces détachées.

La meilleure partie des écrans OLED est qu’ils consomment moins d’énergie. D’autre part, l’écran LCD nécessite plus de puissance pour fonctionner. De plus, les écrans OLED comportent des pixels auto-émetteurs. De plus, il n’a pas de rétro-éclairage.

Par conséquent, ces écrans augmenteront finalement la durée de vie de la batterie de votre appareil. Il y aura une amélioration du rapport de contraste.