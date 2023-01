Honor a discrètement lancé le Honor X7a – un appareil puissant qui ne cassera pas la banque !

Nous avons eu des fuites liées au Honor X7a fin décembre. Et depuis, l’actualité du téléphone s’est un peu calmée. Eh bien, il semble que Honor ait déjà lancé l’appareil en Chine.

Maintenant, bien qu’il s’agisse d’un téléphone qui n’a pas beaucoup de bruit autour de lui, le X7a est un appareil très économique pour le prix. Il offre beaucoup, et vous devriez certainement le considérer si vous recherchez un appareil d’entrée de gamme.

Caractéristiques et prix du Honor X7a

Le Honor X7a est livré avec un écran LCD de 6,7 pouces, doté d’une résolution HD+ et d’une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus. Ce panneau offre un rafraîchissement à 90 Hz, permettant des animations fluides et rapides. L’écran est également certifié TUV Rheinland. Cette certification indique que le panneau mettra moins de pression sur vos yeux.

À l’arrière, le X7a est livré avec un module de caméra rectangulaire. Il est également livré avec un panneau arrière dégradé beaucoup plus attrayant. Cependant, il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Au lieu de cela, Honor a intégré un scanner latéral et l’a intégré dans le bouton d’alimentation.

Concernant le module caméra, le Honor X7a est livré avec quatre capteurs. La configuration comprend un capteur principal de 50MP, un objectif ultra-large de 8MP, une caméra de profondeur de 2MP et une unité macro de 2MP. Et à l’avant, l’appareil est livré avec un jeu de tir selfie 5MP.

À l’intérieur du Honor X7a, vous avez MediaTek MT6765H, autrement connu sous le nom de Helio G37. Il est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via la fente pour carte microSD. L’appareil est alimenté par une batterie de 6000 mAh qui peut se recharger rapidement à 22,5 W.

Côté logiciel, le Honor X7a est doté de Magic UI 6.1 basé sur Android 12. Il pourrait bientôt recevoir la mise à jour Android 13. Il y a aussi Bluetooth 5.1 et une prise casque 3,5 mm. Et vous obtenez tout cela pour 799 RMB, ce qui équivaut à seulement 116 $ !