Microsoft force (encore) les utilisateurs de Windows 10 à mettre à jour vers Windows 11

Microsoft fera tout pour vous mettre à jour vers Windows 11, c’est vrai. Le moyen le plus récent est une mise à jour de Windows 10 à laquelle les utilisateurs peuvent accéder. En fait, une nouvelle mise à jour avec le numéro de version KB5020683 a été mise à leur disposition, qui, une fois installée, fournit un nouvel écran OOBE (Out of Box Experience).

Il s’agit d’un ensemble d’écrans qui apparaissent lorsque l’ordinateur s’allume et qui vous invitent généralement à effectuer des actions telles que l’acceptation des contrats de licence, la connexion de votre ordinateur à Internet ou même la connexion avec votre identifiant Microsoft.

Microsoft invite les utilisateurs à mettre à jour vers Windows 11

Mais cette fois, l’écran OOBE a quelque chose d’unique. En effet, Microsoft a choisi d’y afficher un certain nombre de pages pour vous présenter Windows 11 et vous demander de télécharger et d’installer (gratuitement) la nouvelle version de son système d’exploitation.

«En décembre, une mise à jour hors bande a été publiée pour améliorer l’expérience hors boîte (OOBE) de Windows 10, version 2004, 20H2, 21H1, 21H2 et 22H2. Il offre aux appareils éligibles la possibilité de passer à Windows 11 dans le cadre du processus OOBE. Cette mise à jour sera disponible uniquement lorsqu’une mise à jour OOBE est installée ». explique Microsoft sur la page de support de sa mise à jour.

Votre ordinateur doit exécuter Windows 10 Famille ou Professionnel versions 2004, 20H2, 21H1, 21H2 ou 22H2 pour que vous puissiez recevoir cette mise à jour. Plus important encore, votre machine doit être capable d’exécuter Windows 11. En d’autres termes, votre ordinateur Windows 10 doit répondre aux exigences de Microsoft afin d’installer Windows 11. Vous ne devriez pas pouvoir mettre à jour si vous n’avez pas de PC avec un Module TPM 2.0. Avec au moins un processeur de 8e génération ou une prise en charge du démarrage sécurisé.

Les écrans OOBE apparaîtront après l’installation de la mise à jour KB5020683. Et vous proposant de télécharger Windows 11 pour mettre à jour votre ordinateur.

Pourquoi Microsoft insiste-t-il pour que vous passiez à Windows 11 ? simplement pour se préparer à la fin imminente du support de Windows 10. Le 14 octobre 2025, le système d’exploitation, qui a été lancé en 2015, ne sera plus officiellement pris en charge. Par conséquent, Microsoft cessera de fournir des mises à jour du système d’exploitation à partir de cette date. Cependant, les autres versions de Windows seront supprimées en premier. Microsoft a officiellement cessé de prendre en charge Windows 8/8.1 le 10 janvier.

Si vous faites partie des utilisateurs exécutant ce système d’exploitation, il vous reste peu de temps pour mettre à jour votre PC. Ou achetez un nouvel ordinateur avec les spécifications nécessaires pour l’installation de Windows 11.