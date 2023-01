Spotify et d’autres entreprises attaquent Apple, qualifiant Apple de « nuisible » et d' »anticoncurrentiel »

Société de streaming musical, Spotify s’est associée à huit autres sociétés et associations. Ils ont formé une équipe pour écrire une lettre au vice-président exécutif de la Commission européenne. Dans la lettre, ils ont qualifié Apple de société nuisible, anticoncurrentielle et monopolistique. Ils sont allés de l’avant pour exhorter la commission à réglementer Apple par une action urgente.

La lettre a été signée par les PDG et responsables de Basecamp, Deezer, Proton, Schibsted, Spotify, European Publishers Council (EPC), France Digitale et News Media Europe. Ils ont envoyé la lettre à Margrethe Vestager de l’Union européenne.

Spotify et d’autres demandent à l’UE de prendre des mesures contre Apple

Le contenu de la lettre exhorte l’UE à prendre une mesure réglementaire contre la pomme. Il dit que l’UE doit conclure une enquête en cours. Une enquête lancée par Spotify contre la manière dont Apple distribue les applications.

Le groupe affirme que l’App Store d’Apple n’a pas seulement entravé leur activité. Cela a également constamment rendu difficile leur croissance. Cela est dû aux politiques de la plateforme et à la manière irrégulière de modifier les termes et conditions. Une section de leur lettre dit…

Pendant des années, Apple a imposé des restrictions injustes à nos entreprises. Ces restrictions entravent notre développement et nuisent aux consommateurs européens. Ils incluent le lien entre l’App Store et le système de paiement propriétaire d’Apple. Avec ses commissions excessives pour les développeurs d’applications. La création d’obstacles artificiels qui empêchent nos entreprises de communiquer librement avec nos clients. Restrictions à l’accès des développeurs aux données de leurs propres utilisateurs. Et des modifications capricieuses des termes et conditions. Apple bénéficie d’une position de monopole sur son écosystème mobile. Il extrait également des loyers exorbitants des développeurs d’applications qui n’ont d’autre choix que de rester sur l’App Store pour atteindre les consommateurs européens.

Il est temps que l’UE prenne des mesures urgentes pour mettre fin au comportement abusif d’Apple, indique la lettre. La lettre a poursuivi en appelant à l’application rapide de la loi sur le marché numérique (DMA) qui a été adoptée récemment. Il poursuit en disant que l’UE a la possibilité de montrer l’exemple, mais qu’elle doit agir rapidement. En effet, chaque jour qui passe est une perte pour les innovations ainsi que pour les consommateurs de l’UE.

L’UE accuse Apple d’avoir abusé de sa position dominante en 2021

En avril 2021, l’Union européenne (UE) a publié une déclaration. Cette déclaration présentait les conclusions de son enquête sur les pratiques déloyales présumées d’Apple. Le communiqué accuse Apple d’abuser de sa position dominante dans la distribution d’applications de streaming musical via son App Store.

L’UE a affirmé qu’Apple avait imposé l’utilisation obligatoire de son propre mécanisme d’achat intégré aux développeurs d’applications de streaming musical. Il a déclaré que cette pratique d’Apple est une violation des lois antitrust. Maintenant, un groupe d’entreprises s’est manifesté. Affirmant que d’autres fournisseurs d’applications subissent également les mêmes actes répréhensibles présumés et pas seulement des applications de streaming musical.

Apple a subi beaucoup d’accusations et de contrecoups ces dernières années. La plupart de ces accusations pointent vers des pratiques déloyales et anticoncurrentielles dans l’App Store. En octobre de l’année dernière, Spotify a publié un communiqué de presse. Dans le communiqué, il a accusé Apple de nuire à la capacité de Spotify à fournir une expérience utilisateur transparente. Il a également accusé Apple d’exercer les mêmes mauvaises pratiques envers d’autres développeurs. La déclaration a souligné que ces restrictions imposées par Apple nuisent à la fois aux créateurs et aux consommateurs de la même manière.

Spotify refuse d’ajouter le support pour Apple Homepod

Spotify est l’une des rares entreprises à avoir toujours été ouverte sur les pratiques malsaines d’Apple. Cependant, cette même société de streaming musical a refusé plusieurs demandes d’ajout de la prise en charge du HomePod d’Apple pour son application. De nombreuses autres plates-formes de streaming musical ont déjà ajouté le support HomePod, mais Spotify hésite à emboîter le pas.

Cela affecte progressivement les activités de Spotify. Étant donné que certains utilisateurs passent à d’autres plates-formes comme Apple Music.