WhatsApp permettra désormais aux utilisateurs de s’envoyer des messages avec la dernière mise à jour

La populaire application de messagerie instantanée WhatsApp introduit maintenant une autre nouvelle fonctionnalité. Avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront s’envoyer des messages en utilisant la plateforme de messagerie, comme c’est déjà possible dans des applications comme Telegram.

Avant cette mise à jour, la seule façon de vous envoyer un message sur WhatsApp était de créer un groupe avec seulement vous. Cependant, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de se choisir eux-mêmes dans la liste de contacts pour démarrer une nouvelle conversation. Par conséquent, vous pouvez désormais envoyer des messages, des URL, des stickers et d’autres médias rien que pour vous.

Même si vous envoyer des SMs peut sembler inhabituel, de nombreuses personnes le font pour des notes personnelles ou même pour enregistrer des médias importants et y accéder facilement plus tard sur un autre appareil. Cette fonctionnalité a été testée avec la version bêta de WhatsApp pour iPhone et est maintenant déployée pour tous les utilisateurs avec la dernière version de l’application.

Mais ce n’est pas tout. WhatsApp déploie également d’autres nouvelles fonctionnalités (via BGR), y compris la possibilité de rechercher un message par date, la prise en charge du glisser-déposer pour le partage de médias et un bouton d’annulation pour les messages supprimés.

WhatsApp prend désormais en charge les serveurs proxy

Plus tôt cette année, Meta a annoncé que les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais se connecter à la plateforme via des serveurs proxy. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un proxy fonctionne comme une troisième couche entre l’utilisateur et Internet. Il peut être utilisé pour assurer une meilleure sécurité et confidentialité lors de la navigation sur le Web.

Cela indique que les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais configurer un serveur proxy pour se connecter à la plate-forme même dans les pays où l’application est bloquée. WhatsApp souligne également que les messages envoyés via un serveur proxy resteront cryptés de bout en bout.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. L’application nécessite un iPhone exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.

