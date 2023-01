Internet plus rapide avec un nouveau routeur ? non!

Plus votre routeur est ancien, plus il est probable qu’un nouvel appareil accélère votre accès à Internet. Mais cela ne peut pas être généralisé à l’avance, car beaucoup dépend de votre fournisseur, de votre tarif choisi, de vos appareils connectés et de votre appartement. Avec quelques conseils, vous pouvez savoir si un nouvel achat en vaut la peine. Vous devez d’abord vérifier votre « état actuel »…

Contenu:

Quel routeur est-ce que je possède ?

Un exemple : La Fritzbox 7412 est toujours présente dans de nombreux foyers, puisque des fournisseurs tels que 1&1 l’ont mise à disposition avec de nouvelles connexions DSL dès 2014. Après tout, le routeur désormais obsolète prend en charge le VDSL2 et la vectorisation – il est donc toujours facile à utiliser. Mais il n’y a qu’une seule connexion Ethernet avec un maximum de 100 Mbit/s et l’appareil ne prend en charge que les réseaux WLAN dans la plage 2,4 GHz jusqu’à 300 Mbit/s (Wi-Fi 4).

Une antiquité, pour ainsi dire. La Fritzbox 7412 est encore assez répandue, mais techniquement dépassée depuis longtemps. (Photo : AVM)

Une telle Fritzbox ralentit déjà Internet si vous avez réservé une connexion Internet plus rapide avec plus de 100 Mbit/s. Le 7412 ne prend pas en charge les débits de données supérieurs à 100 Mbit/s et le supervectoring. Vous êtes également privé des avantages offerts par les normes Wi-Fi plus récentes, en particulier plus rapides (Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6).

Qu’est-ce que cela indique pour vous et votre « ancien » routeur ? Vérifiez ce que cela fait ! Les aspects cruciaux sont :

Quelles vitesses offrent les ports LAN ?

Y a-t-il un port WAN/Link ? (Requis pour connecter des modems fibre optique)

Le routeur prend-il déjà en charge le Wi-Fi 5 ou le Wi-Fi 6 ? (C’est le cas s’il prend en charge le réseau 5 GHz)

Pourrait-il s’agir d’un routeur restreint par le fournisseur via un logiciel, comme d’habitude avec O2 ou Vodafone ? Les restrictions vous concernent-elles ?

Quelle connexion Internet avez-vous réservée ?

Certes, cela nécessite un certain effort de recherche, mais cela peut en valoir la peine. Parce que si votre accès Internet est théoriquement plus rapide que votre routeur n’en est techniquement capable, vous pouvez être sûr : un nouveau routeur rendra votre Internet plus rapide.

D’un autre côté, vous pourriez également vous rendre compte que votre routeur de trois ans est assez bon pour le présent et l’avenir. Par exemple, vous devez rarement remplacer une Fritzbox 7590 (à partir de 2017). Le fabricant AVM a modernisé le WLAN maillé ici et continue de leur fournir des mises à jour.

Pointe:

Vous pouvez souvent savoir quel routeur vous possédez en regardant le dessous ou l’arrière. Vous y trouverez généralement la désignation du type, qui peut ensuite être recherchée sur Google.

Que doit faire mon nouveau routeur ?

Si vous voulez que votre nouveau routeur accélère Internet, il doit en avoir le potentiel. Les propriétés suivantes, courantes de nos jours, sont donc recommandées :

Plusieurs ports LAN avec 1 Gbit/s (« gigabit LAN »)

Port WAN/Link existant avec 2,5 Gbit/s pour la connexion de modems externes (fibre optique, VDSL…). Alternative : Routeur avec modem intégré

Wi-Fi 5, meilleur Wi-Fi 6 pour les transferts de données sans fil jusqu’à 2 400 Mbit/s (Wi-Fi 6 ; 5 GHz)

Prise en charge du Wi-Fi maillé (meilleure couverture du réseau domestique)

Ports USB (3.x) pour connecter des supports de données ou des imprimantes

Facultatif : fonctionnalité pour le serveur multimédia et le stockage NAS

En option : installation téléphonique DECT (si nécessaire)

Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un routeur haut de gamme comme le Fritzbox 5590 Fiber pour les connexions par fibre optique. (Photo: Netcost)

Notez également que les connexions Wi-Fi rapides et LAN haut débit ne vous apportent aucun avantage avec votre nouveau routeur si vous ne disposez que d’une connexion Internet relativement lente. Les avantages de vitesse ne devraient être perceptibles qu’à partir de connexions de plus de 100 Mbit/s. Dans tous les cas, le routeur et Internet doivent être compatibles.

Comment les nouveaux routeurs rendent votre Internet plus rapide

C’est clair : un nouveau routeur a une technologie plus à jour qu’un appareil qui a huit ou même dix ans. Beaucoup de choses ont changé et se sont améliorées pendant cette période. Cela s’applique, par exemple, au WLAN. Les routeurs d’aujourd’hui ont souvent un WLAN double bande 4 × 4 – ils transmettent sur des canaux 4 × 4 dans deux bandes de fréquences (5 GHz et 2,4 GHz). Cela seul peut fournir une couverture plus stable, plus rapide et meilleure dans votre propre maison.

Si les appareils connectés tels que les smartphones, les tablettes ou même les téléviseurs intelligents prennent en charge le réseau 5 GHz plus rapide, vous pouvez même ressentir clairement l’avantage de la vitesse. Aussi parce que les routeurs actuels sont capables de mieux contrôler plusieurs appareils connectés en même temps et de leur apporter plus de rapidité.

Il existe désormais un routeur adapté à chaque exigence – par exemple le R7000 Nighthawk avec son accent sur le WiFi rapide. (Photo : Net Gear)

Les connexions Ethernet offrent des avantages similaires. Les PC et ordinateurs portables actuels reposent sur des connexions gigabit pour le transfert de données le plus rapide possible. S’ils sont « suspendus » directement sur un routeur avec des ports LAN gigabit, c’est optimal. Également pour le transfert de données entre eux.

Il existe également d’autres fonctionnalités telles que le WLAN maillé et l’optimisation de la distribution interne des volumes de données.

Que puis-je faire avec mon ancien routeur ?

Le nouveau routeur est là, prêt à fonctionner et fonctionne parfaitement. Génial. Mais qu’est-ce que tu comptes faire de l’ancien ? Trop beau pour le recyclage, mais ça ne vaut plus rien sur Ebay (petites annonces) – alors que faire ? Quelques idées possibles :