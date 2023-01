Personne n’y échappe ! Google va licencier 12 000 employés

Les grandes entreprises technologiques ont annoncé plusieurs mesures pour réduire les coûts d’exploitation. Ces derniers mois, nous avons vu des entreprises comme Microsoft, Meta et Amazon procéder à des licenciements massifs. Maintenant, il semble qu’Apple soit la seule grande technologie qui conserve encore toute sa main-d’œuvre, car Google a annoncé qu’elle se joignait à cette tendance. Le géant de la recherche a annoncé son intention de licencier 6 % de ses effectifs mondiaux, soit environ 12 000 personnes dans le monde.

Google est la prochaine grande technologie à licencier des employés

Il s’agit de la réduction la plus importante après la décision d’Amazon qui a supprimé 18 000 emplois. Microsoft a supprimé environ 10 000 emplois, tandis que Meta a dit au revoir à 11 000 de ses employés. Il convient de noter que 6 % ne représentent qu’une petite partie de la main-d’œuvre de Google, mais cela indique tout de même que de nombreuses personnes se retrouveront sans emploi. Ce n’est qu’un autre coup de poing dans le visage du segment technologique qui fait toujours face à un ralentissement économique. Bien sûr, pour Google, tirer sur ce levier est le premier moyen possible de réduire les coûts.

Sundar Pichai, PDG de Google, a déclaré dans un communiqué officiel que le personnel restant de Google devait plus que jamais se concentrer. Ils doivent travailler avec un certain sentiment de grande urgence. Selon des rapports récents, la société se concentrera sur les services liés à l’IA. En fait, Google est vraiment préoccupé par la montée en puissance d’outils tels que ChatGPT d’OpenAI. La société a reçu des conseils particuliers de ses fondateurs, dont Larry Page. Selon eux, Google doit continuer à se concentrer sur le développement de solutions d’IA. Le géant de la recherche a l’intention de révéler prochainement de nombreux produits à cet égard. De plus, il fera bientôt la démonstration de sa propre solution de chatbot.

Les revenus de Google cette année ont atteint 69 milliards de dollars, mais les bénéfices réels ont chuté à 13,9 milliards de dollars. Maintenant, compte tenu de la crise économique qui entoure le monde, Google doit être prêt pour les incertitudes. Certes, l’entreprise ne se repose pas en attendant le pire.

Pour l’instant, Apple semble être la seule entreprise à ne pas avoir licencié. L’entreprise procède à quelques ajustements, comme la récente réduction du salaire de Tim Cook. Nous sommes curieux de voir si l’entreprise saura contourner cette crise du segment.