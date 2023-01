Voici pourquoi TikTok risque d’être interdit en Europe

S’il veut éviter une interdiction complète en Europe, le réseau social TikTok doit s’y conformer. Avec TikTok, la société chinoise Bytedance est arrivée pour réfuter notre croyance selon laquelle Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat contrôlaient le marché des réseaux sociaux.

L’Union européenne veut imposer TikTok avec la même réglementation que les autres services. Afin de sécuriser au maximum les réseaux sociaux.

TikTok pourrait bientôt être interdit en Europe

C’était Thierry Breton, qui supervise le marché intérieur pour la Commission européenne. Il a exprimé son mécontentement face à la politique actuelle de TikTok. « Il n’est pas acceptable que les utilisateurs accèdent à des contenus violents et même occasionnellement à des contenus mettant leur vie en danger ».

Un jeune public implique une énorme responsabilité, a déclaré Thierry Breton. C’est pourquoi l’UE est particulièrement préoccupée par TikTok.

Le législateur dans ce cas veut utiliser la loi sur les services numériques, ou DSA, un règlement européen à venir qui devrait permettre une meilleure réglementation des entreprises numériques. Une interdiction de TikTok peut avoir lieu à cause de cela.

Cela indique que l’Union européenne doit demander à TikTok de coopérer immédiatement afin d’éviter des problèmes plus tard.

Thierry Breton identifie un certain nombre de problèmes que les réseaux sociaux en général doivent prendre plus au sérieux. Y compris les fuites de données des utilisateurs, l’utilisation de la plate-forme pour espionner les utilisateurs, la désinformation par les robots, le harcèlement en ligne et la promotion des troubles de l’alimentation.

Pour le dire autrement, TikTok doit rapidement améliorer sa modération.

Les dangers de TikTok

TikTok, une plateforme de médias sociaux qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos de 15 secondes. Il est devenu de plus en plus populaire auprès des jeunes générations. Cependant, parallèlement à sa popularité croissante, les dangers potentiels liés à l’utilisation de l’application suscitent des inquiétudes.

Une préoccupation majeure est le potentiel de cyberintimidation. TikTok permet aux utilisateurs de commenter et de partager des vidéos, et avec anonymat et manque de responsabilité. Certains utilisateurs peuvent utiliser la plateforme pour harceler et intimider les autres. De plus, l’algorithme de l’application peut également contribuer à la propagation de l’intimidation. En faisant la promotion de vidéos qui reçoivent beaucoup de commentaires négatifs.

Une autre préoccupation est le potentiel d’exposition à un contenu inapproprié. TikTok a été critiqué pour ne pas en faire assez pour modérer et supprimer les contenus violents, sexuels ou faisant la promotion de discours de haine. Cela peut être particulièrement préoccupant pour les jeunes utilisateurs. Ils n’ont peut-être pas la maturité ou la compréhension nécessaires pour évaluer de manière critique le contenu qu’ils consultent.

La confidentialité est également une préoccupation avec TikTok. L’application a été critiquée pour avoir collecté et partagé des données d’utilisateurs sans leur consentement. De plus, les conditions d’utilisation de l’application ont été critiquées pour être trop larges. Et permettre à l’entreprise d’utiliser le contenu généré par les utilisateurs de la manière qu’elle juge appropriée.

Une autre préoccupation est le potentiel de dépendance. L’algorithme de l’application garde une trace de l’engagement des utilisateurs. En leur montrant plus de contenu avec lequel ils sont susceptibles de s’engager. Cela peut amener les utilisateurs à passer trop de temps sur l’application et à négliger d’autres responsabilités.

TikTok a également été critiqué pour avoir diffusé de la désinformation et de la propagande. La plateforme a été utilisée pour diffuser des théories du complot et de fausses informations. Et l’entreprise a été critiquée pour ne pas en faire assez pour arrêter la propagation de la désinformation.

L’impact positif et négatif de TikTok

L’impact de TikTok peut être à la fois positif et négatif. Certains des effets potentiels comprennent :

Positif:

Créativité et expression personnelle : TikTok permet aux utilisateurs de créer et de partager de courtes vidéos. Ce qui peut être un exutoire amusant et créatif pour l’expression de soi. Divertissement : TikTok fournit une plate-forme permettant aux utilisateurs de regarder et de découvrir du contenu nouveau et divertissant. Connexion sociale : TikTok peut être utilisé pour se connecter avec des amis et la famille, et pour découvrir et interagir avec des personnes partageant les mêmes idées. Entreprise : TikTok peut être utilisé comme un outil permettant aux entreprises de se connecter avec les clients et de promouvoir leurs produits et services.

Négatif:

Problèmes de confidentialité : TikTok a été critiqué pour sa gestion des données des utilisateurs. Et la capacité de l’application à accéder aux informations personnelles des utilisateurs. Cyberintimidation : l’application a été utilisée pour intimider et harceler des personnes, en particulier des enfants et des adolescents. Contenu inapproprié : TikTok a été critiqué pour avoir hébergé du contenu inapproprié ou offensant, notamment des discours de haine, de la violence et du contenu sexuel. Diffusion d’informations erronées : l’application a été utilisée pour diffuser des informations erronées et des théories du complot. Addictif : l’algorithme de TikTok peut créer une dépendance et entraîner une utilisation excessive de l’application. Ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la santé mentale et le bien-être des utilisateurs. Problèmes de sécurité : l’application ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans. De plus, des prédateurs ont utilisé l’application pour contacter des enfants. Impact sur la créativité : l’utilisation par TikTok de contenu généré par des algorithmes peut entraîner un manque de diversité et d’originalité dans le contenu produit Impact sur la santé mentale : Des études ont montré qu’une utilisation excessive de TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux peut avoir un impact négatif sur la santé mentale.

TikTok vs concurrents

TikTok, l’application courte de partage de vidéos, a rapidement gagné en popularité ces dernières années. En 2021, l’application comptait plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois. Ce qui en fait l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires au monde. Cependant, comment la base d’utilisateurs de TikTok se compare-t-elle aux autres grands réseaux sociaux ?

Facebook, le plus grand réseau social au monde, compte actuellement plus de 2,8 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Cela indique que TikTok compte environ un tiers de la base d’utilisateurs de Facebook, bien qu’il s’agisse d’une plate-forme relativement nouvelle. Cependant, la croissance des utilisateurs de TikTok a été beaucoup plus rapide que celle de Facebook. Qui a connu un rythme de croissance plus lent ces dernières années.

Instagram, qui appartient à Facebook, a également une base d’utilisateurs importante. En 2021, l’application de partage de photos comptait plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois. Ce qui en fait à peu près à égalité avec TikTok en termes de nombre d’utilisateurs. Cependant, la base d’utilisateurs d’Instagram est principalement composée d’utilisateurs plus âgés. Alors que la base d’utilisateurs de TikTok est plus large dans tous les groupes d’âge.

Twitter, un autre réseau social majeur, compte environ 330 millions d’utilisateurs actifs par mois. Ce qui le rend nettement plus petit que TikTok et les deux autres géants. Même LinkedIn, la plate-forme professionnelle de médias sociaux, compte environ 740 millions d’utilisateurs actifs par mois. Ce qui est encore moins que la base d’utilisateurs de TikTok.

En conclusion, la base d’utilisateurs de TikTok est importante, mais elle est encore plus petite par rapport à Facebook, le plus grand réseau social au monde. Cependant, TikTok a réussi à développer sa base d’utilisateurs plus rapidement que Facebook et d’autres réseaux sociaux. La base d’utilisateurs de TikTok comprend également plusieurs tranches d’âge que celle d’Instagram, qui est plus populaire parmi les utilisateurs plus âgés.

Les principaux points forts de TikTok