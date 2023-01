Après Ftx, un autre géant de la crypto s’effondre : Genesis déclare faillite

Genesis Global Capital est une plateforme de trading de crypto-monnaie qui fait partie du Digital Currency Group. Il doit actuellement à ses créanciers trois milliards de dollars.

Le journal financier Financial Times a rapporté la nouvelle. Le géant de la cryptomonnaie Genesis a déposé son bilan. Genesis est une plateforme de trading et de prêt de crypto-monnaie, une réalité dans laquelle environ 200 entreprises étaient impliquées et qui avait beaucoup souffert de l’effondrement de Ftx. Genesis Global Capital fait partie du Digital Currency Group, une société de capital-risque qui investit, entre autres projets, également dans CoinDesk, un site d’actualités lié aux crypto-monnaies.

Genesis avait suspendu les retraits pendant un certain temps. En pratique, les utilisateurs qui avaient investi leur argent dans Genesis ne pouvaient plus le retirer, exactement comme cela s’est produit avec Ftx. Désormais, selon le Financial Times, la plateforme doit à ses créanciers un total de trois milliards de dollars. Tout comme Ftx, Genesis a déposé le chapitre 11, la procédure de mise en faillite qui devrait garantir la possibilité de sortir l’entreprise de la faillite.

Fonctionnement de la procédure du chapitre 11

Aux États-Unis, le chapitre 11 est une procédure de mise en faillite qui peut être utilisée aussi bien par les entreprises que par les particuliers. Bref, une entreprise déclare faillite, reconnaît ne plus pouvoir payer ses créanciers, mais demande au tribunal d’être mise en redressement judiciaire car elle estime que son projet d’entreprise est toujours valable. Si le tribunal accorde le chapitre 11, l’entreprise essaie de procéder à une restructuration pour rembourser toutes les dettes envers ses créanciers

Le choix de suivre une voie institutionnelle pour sortir de la crise n’est pas exactement l’esprit avec lequel les crypto-monnaies sont nées. Derar Islim, directeur général par intérim de Genesis, a toutefois expliqué que c’était la meilleure voie à suivre : « Une restructuration devant les tribunaux représente le moyen le plus efficace de préserver les actifs et de créer le meilleur résultat possible pour toutes les parties concernées ».