Le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 est fabriqué par Samsung

Alors que le Samsung Galaxy Unpacked 2023, prévu pour le 1er février, se rapproche, il y a de plus en plus de rapports concernant de nouveaux modèles de la série Samsung Galaxy S23, y compris des rumeurs sur une version spécifique du processeur Qualcomm qu’ils utiliseraient.

Bien que l’existence d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 ait longtemps été supposée être présente dans chaque modèle Samsung Galaxy S23, une rumeur récente dit que Samsung et Qualcomm pourraient avoir travaillé ensemble pour produire une version personnalisée de la puce. De plus, certaines spéculations prétendent que le nouveau cap suivi pourrait changer une sorte de tradition Samsung qui consiste à utiliser deux processeurs distincts en fonction du marché de référence. En ce qui concerne le marché sud-coréen et d’autres moins intéressants (y compris l’Europe), Samsung s’est tourné vers l’Exynos plutôt que vers le Snapdragon, qui était normalement installé aux États-Unis et dans d’autres pays.

Le Snapdragon 8 Gen 2 du Galaxy S23 sera fabriqué par Samsung plutôt que TSMC

Une nouvelle rumeur de 9to5Google étaye par ailleurs l’idée que les prochains combinés haut de gamme du fabricant coréen incluront exclusivement le Snapdragon 8 Gen 2. Selon des éléments que les journalistes affirment avoir vus, nous découvrirons un « custom ” version du processeur Qualcomm. Cette version, qui semble avoir reçu le nom de « Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy », au moins temporairement, est en fait une version overclockée du processeur, avec une vitesse d’horloge qui ira jusqu’à 3,36 GHz, où la «base» du cœur principal X3 s’est arrêtée à 3,2 GHz.

Caractéristiques rumeurs du Samsung Galaxy S23 et du Galaxy S23+

6,1 pouces (S23) / 6,6 pouces (S23+) (2340 x 1080 pixels) FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X Display, taux de rafraîchissement adaptatif 48-120 Hz, taux d’échantillonnage tactile 240 Hz en mode jeu, luminosité jusqu’à 1750 nits, Gorilla Vitre de protection Victus 2

Plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4nm Octa-Core 3.36 avec GPU Adreno 740

8 Go de RAM LPDDR5X avec 128 Go/256 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec une interface utilisateur 5.1

Double SIM (nano + nano)

Caméra arrière 50MP avec flash LED, ouverture f/1.8, OIS, capteur Ultra Wide 120° 12MP, ouverture f/2.2. Téléobjectif 10MP avec ouverture f/2.4, zoom optique 3x, OIS, 4K 60 ips, 8K 30 ips

Caméra frontale 12MP avec ouverture f/2.2

Résistant à la poussière et à l’eau (IP68)

Dimensions S23 : 146,3 x 70,9 x 7,6 mm ; Poids : 167 g

Dimensions S23+ : 157,8 × 76,2 × 7,6 mm ; Poids : 195 g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, UWB (S23+ uniquement), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

Batterie 3900mAh (S23) / 4700mAh (S23+) avec prise en charge de la charge rapide 25W (S23) / 45W (S23+), charge sans fil Qi, Wireless PowerShare

Mais les spéculations autour de ce processeur ne s’arrêtent pas là. Certaines publications affirment que la « plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy » comportera également une exception unique. En fait, il semblerait que Qualcomm aurait choisi d’utiliser les installations appartenant à Samsung pour la fabrication de cette puce spécifique, comme il l’a fait pour le Snapdragon 8 Gen 1 l’année dernière.

Caractéristiques rumeurs du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran AMOLED dynamique Quad HD+ Infinity-O-Edge de 6,8 pouces (3088 x 1440 pixels). Taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu, luminosité jusqu’à 1750 nits, protection Gorilla Glass Victus 2

Plate-forme mobile Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4 nm 3,36 GHz avec GPU Adreno 740

8 Go/12 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go/512 Go/1 To de stockage UFS 4.0

Android 13 avec une interface utilisateur 5.1

Caméra arrière 200MP avec capteur ISOCELL HP2, OIS, ouverture f/1.7. Capteur Ultra Wide 12MP 120° avec ouverture f/2.2. Téléobjectif 10MP pour zoom 3x, ouverture f/2.4, OIS. Objectif périscope 10MP pour zoom 10x, ouverture f/4.9, zoom spatial 100x, autofocus laser, 4K 60 ips, 8K 30 ips, flash LED

Caméra frontale 12MP avec ouverture f/2.2

Résistant à la poussière et à l’eau (IP68)

Dimensions : 163,4 x 78,1 x 8,9 mm ; Poids : 233 g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, UWB, GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

Batterie 5000mAh avec charge rapide 45W, charge sans fil Qi

Deux effets immédiats en découleraient : premièrement, Samsung aurait eu un contrôle plus immédiat et direct sur les puces, et deuxièmement, ce changement encouragerait fortement la coopération des deux firmes. Et qui sait, peut-être que la première des futures surprises sera un processeur overclocké.