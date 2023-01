Apple met à jour les spécifications du moteur multimédia M2 Max pour afficher la mise à niveau de M2 ​​Pro dans les nouveaux MacBook Pro

Lorsque Apple a dévoilé pour la première fois le nouveau MacBook Pro plus tôt cette semaine, certains utilisateurs ont été surpris par une supposée rétrogradation des spécifications du moteur multimédia. Alors que le M1 Max a toujours été répertorié comme ayant deux moteurs d’encodage et de décodage, la fiche technique du M2 Max n’était répertoriée que comme en ayant un. Cette page a depuis été mise à jour pour refléter la réalité de la machine.

Le communiqué de presse initial d’Apple indiquait toujours que la puce M2 Max avait deux moteurs ProRes Encode/Decode, et ce n’était que la page des spécifications du MacBook Pro 14 pouces qui montrait que la puce M2 Max en avait un.

La section des moteurs multimédias de cette page a depuis été mise à jour, répertoriant deux moteurs d’encodage vidéo et deux moteurs d’encodage et de décodage ProRes. Cet encodage matériel est beaucoup plus rapide et plus efficace que n’importe quel logiciel de rendu de vidéos basé sur le processeur. Bien qu’un consommateur moyen ne remarque pas beaucoup de différence avec les moteurs de codage supplémentaires, le changement sera particulièrement visible pour les éditeurs vidéo, qui travaillent souvent avec plusieurs fichiers vidéo à la fois et des codecs professionnels tels que ProRes et ProRes raw. La clarification de cette mise à niveau par rapport au M2 Pro fait probablement de la puce M2 Max une mise à niveau intéressante pour beaucoup lors de la configuration de machines.

Caractéristiques du MacBook Pro 14 pouces le 17 janvier, via Archive.org Caractéristiques du MacBook Pro 14 pouces le 20 janvier

Alors que les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces se ressemblent à l’extérieur, le moteur multimédia amélioré n’est qu’une petite partie des mises à niveau de cette génération d’ordinateurs portables Apple. Les puces M2 Pro et M2 Max ont plus de cœurs CPU et GPU, pour des performances multicœurs améliorées, et les câbles MagSafe sont de couleur assortie à leurs appareils – une belle amélioration pour les personnes soucieuses de l’esthétique.

