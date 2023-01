Samsung Galaxy S22 Ultra VS Galaxy S23 Ultra, pourquoi vous devez attendre le Galaxy S24 Ultra

La scène est prête, les caméras sont installées, les lumières sont allumées, tous les préparatifs sont faits pour le lancement des prochains produits phares de Samsung, les Samsung Galaxy S23, S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. La date d’annonce officielle n’est peut-être pas connue, mais tous les doigts pointent vers le premier jour du mois prochain. Oui, la date d’annonce prévue pour la série Samsung Galaxy S23 est le 1er février 2023, soit dans quelques jours.

Comme toujours, nous nous attendons tous à ce que le prochain produit phare vienne avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Il viendra sûrement avec de nouvelles fonctionnalités, mais ces nouvelles fonctionnalités et mises à niveau vous suffiront-elles pour mettre à niveau ?

Avant de décider de mettre à niveau ou non, veuillez prendre un peu de temps pour lire cet article. C’est parce que vous devez être fier de votre décision. Il y a eu beaucoup d’incidents où les gens sont passés à un nouveau téléphone et ont souhaité ne jamais l’avoir fait. C’est pourquoi nous avons mis en place cet article pour vous aider à prendre la bonne décision.

Pourquoi vous n’avez pas besoin de passer à chaque nouveau smartphone

Une chose que vous devez savoir, c’est que les fabricants de téléphones ne fabriquent pas toujours de nouveaux téléphones dans le but de vous convaincre de mettre à niveau. Parfois, ils ont deux groupes principaux de personnes sur leur site. Le premier groupe est celui de ceux qui possèdent des appareils très anciens de la même marque. Par exemple, les personnes possédant d’anciens téléphones Samsung tels que les séries Galaxy S7, S8, S9 ou même S10. Ces personnes peuvent ressentir le besoin de mettre à niveau leurs anciens téléphones. Donc, ils attendent juste le prochain produit phare pour effectuer la mise à niveau.

Un autre groupe de personnes sont ceux qui veulent passer d’une toute autre marque. Par exemple, si quelqu’un utilise un iPhone et veut passer à Samsung, il ne se contente pas de changer. Dans la plupart des cas, ils attendent le dernier produit phare de la nouvelle marque vers laquelle ils souhaitent passer.

Ce sont les raisons pour lesquelles certains fabricants n’apportent pas beaucoup de modifications à certains de leurs téléphones. Prenons l’iPhone par exemple. De nombreux utilisateurs de la série iPhone 12 ne sont pas passés à la série iPhone 13. En effet, Apple ciblait les utilisateurs d’anciens iPhones et les utilisateurs de différentes marques. Du coup, peu de changements. Mais les modèles d’iPhone 14 Pro se vendent très bien car même les propriétaires de la série iPhone 13 se mettent à niveau. Cela pourrait être dû aux changements physiques massifs qui ont à voir avec l’île dynamique en particulier.

La même chose s’applique à Samsung. Certains smartphones sortent uniquement pour attirer de nouveaux utilisateurs. D’autres téléphones sortent également juste pour convaincre chaque utilisateur de mettre à niveau. Peu importe que votre téléphone actuel soit trop vieux ou qu’il n’ait qu’un an.

Alors, que représente exactement le prochain Samsung Galaxy S23 Ultra ? Est-ce pour tout le monde ou pour un groupe particulier de personnes ? Nous examinerons les principales spécifications et les comparerons au Galaxy S22 Ultra ci-dessous. C’est la seule façon de savoir si la mise à niveau vaut la peine.

Look And Feel du Samsung Galaxy S23 Ultra

Comme toujours, nous rencontrons toujours de nombreux rendus d’un téléphone à venir des mois avant le lancement de ce téléphone particulier. Plus la date de lancement approche, plus les nouveaux rendus deviennent précis. Nous ne sommes qu’à quelques semaines du lancement du Galaxy S23 Ultra et tous les rendus ressemblent beaucoup à l’ancien Galaxy S22 Ultra.

En regardant les rendus actuels, Samsung peut ne pas proposer de nombreux changements externes. Il y a eu des astuces pour que le S23 Ultra ait un écran plat au lieu d’un affichage courbe. Certains ont même suggéré des bords plats, mais il semble que Samsung préfère conserver ces modifications de conception pour le S24 Ultra.

Le S23 et le S23 Plus pourraient plutôt voir quelques changements de conception pour ressembler davantage au modèle ultra. Surtout lorsque vous retournez à l’arrière des téléphones. L’apparence du Galaxy S23 Ultra ressemblerait beaucoup à son prédécesseur. La sensation sera également assez similaire en raison de dimensions similaires. Des sources affirment que le S23 Ultra ne mesurerait que 0,1 mm de plus que le S22 Ultra. Il sera également environ 0,2 mm plus large que le S22 Ultra, l’épaisseur restant la même pour les deux téléphones.

Les dispositions de la caméra arrière peuvent également être identiques. Cependant, les lentilles du Galaxy S23 Ultra sont peut-être un peu plus grandes que celles de son prédécesseur. Vous pouvez vraiment faire la différence entre les deux si vous les mettez côte à côte.

Cela indique simplement que le Galaxy S23 Ultra peut ressembler beaucoup au Galaxy S22 Ultra de l’année dernière.

Affichage du Samsung Galaxy S23 Ultra

Récemment, il y a eu une fuite des spécifications complètes du prochain Samsung Galaxy S23 Ultra. Selon la fiche technique divulguée, le Galaxy S23 Ultra comportera presque la même technologie d’écran que son prédécesseur. En fait, il y a un léger déclassement à un certain point.

Le Samsung S23 Ultra est doté d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces. Il s’en tiendra à un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une résolution de 1440 x 3088 pixels. En termes de luminosité, l’écran culminera à 1750 nits et présentera une densité de pixels de 500ppi. L’écran pris en charge par HDR10+ aura un rapport écran/corps de 89,5 %.

Tout ici est identique, tout comme nous l’avons sur le Galaxy S22 Ultra. La seule légère différence ici est le rapport écran/corps. L’ancien S22 Ultra surpasse le prochain S23 Ultra avec un rapport écran/corps de 90,2 %, ce qui est assez incroyable. Cela pourrait être dû au fait que le S23 Ultra est légèrement plus haut et plus large que le S22 Ultra.

Configuration de la mémoire du Samsung Galaxy S23 Ultra

Contrairement au Galaxy S22 Ultra, le Samsung Galaxy S23 Ultra n’aura pas de version 128 Go. Au lieu de 128 Go/8 Go de RAM, nous préférons avoir 256 Go/8 Go de RAM. Il y aura également une version de 256 Go/12 Go de RAM, la plus élevée étant de 1 To/12 Go de RAM.

En termes de vitesse de lecture et d’écriture, le Galaxy S23 Ultra sera doté de la dernière technologie UFS 4.0. C’est un bond par rapport à l’UFS 3.1 qui était utilisé dans le S22 Ultra.

Appareil photo du Samsung Galaxy S23 Ultra

Tout comme le S22 Ultra, le Galaxy S23 Ultra comportera également une configuration à quatre caméras à l’arrière. La seule mise à niveau ici concernera la caméra principale qui fera basculer un capteur 200MP plutôt que le capteur 108MP de son prédécesseur.

Il comportera également des capacités de zoom double avec l’objectif Periscope et le téléobjectif. L’objectif Periscope utilisera un capteur 10MP capable d’effectuer un zoom optique 10x. Le téléobjectif, quant à lui, dispose également d’un capteur 10MP avec une capacité de zoom optique 3x. Le quatrième objectif est un objectif ultra large de 12 mégapixels avec un angle de vision de 120 degrés.

Hormis l’objectif principal, tout le reste est identique en ce qui concerne la caméra arrière du Samsung Galaxy S23 Ultra. La caméra frontale va également voir une rétrogradation massive en termes de nombre de mégapixels. Le S22 ultra comportait un appareil photo selfie 40MP, mais le Galaxy S23 Ultra ne comportera qu’un capteur 12MP. Samsung a déclaré que le capteur 12MP n’affecterait pas les performances de la caméra selfie. Donc, nous attendons de voir ce qu’ils en ont fait.

Capacité de la batterie et vitesse de charge du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Un autre domaine qui mérite d’être discuté est la batterie et la technologie de charge qui viendraient avec le Galaxy S23 Ultra. La fuite montre qu’il n’y aura aucun changement dans le département de la batterie. La batterie de 5 000 mAh du S22 Ultra semble être juste suffisante pour alimenter le S23 Ultra.

Le futur appareil phare de Samsung va également utiliser une vitesse de charge de 45 W, tout comme son prédécesseur. Néanmoins, il existe une autre dégradation de la vitesse de charge sans fil, ce qui est assez intéressant. Nous avons beaucoup de marques comme Huawei, OnePlus, Xiaomi et les autres, toutes allant jusqu’à 50 W de charge sans fil. En fait, le S22 Ultra de l’année dernière présentait une vitesse de charge sans fil de 15 W. Au moins, Samsung aurait dû maintenir cela au lieu de le laisser tomber à seulement 10 W de vitesse de charge. La charge sans fil inversée est également empilée à 4,5 W sans mise à niveau, ni rétrogradation.

Chipset du Samsung Galaxy S23 Ultra

Maintenant, d’après toutes les indications, cela va être le principal argument de vente du Galaxy S23 Ultra. Le bond en avant des performances, une meilleure connectivité, l’efficacité énergétique et le meilleur traitement d’image du chipset Snapdragon 8 Gen 2 sont juste suffisants pour faire de n’importe quel smartphone un roi des performances.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Qualcomm développerait une version spéciale du chipset SD 8 Gen 2 spécifiquement pour le S23 Ultra. Nous ne pouvons pas confirmer à quel point cela pourrait être vrai. Mais quoi qu’il en soit, le SD 8 Gen 2 a suffisamment de puissance pour faire beaucoup. En fait, il bat la puce A16 Bionic d’Apple dans la plupart des scores Benchmark.

N’oubliez pas que le Samsung Galaxy S23 Ultra sera également doté de la technologie UFS 4.0. Associer le SD 8 Gen 2 à l’UFS 4.0 indique que vous devriez certainement voir un changement de performances lorsque vous passerez au S23 Ultra.

Conclusion (Le Samsung Galaxy S23 Ultra vaut-il la mise à niveau ?)

En termes d’aspect extérieur, vous ne pouvez pas vous attendre à de nombreux changements dans le Galaxy S23 Ultra. En interne, certaines zones ont connu des mises à niveau, d’autres des déclassements tandis que d’autres sont également restées inchangées. Tout cela nous ramène à une question, cela vaut-il la mise à niveau ?

Si vous me le demandez, je conseillerai aux utilisateurs du Galaxy A22 Ultra d’attendre le Galaxy S24 Ultra car il est prévu qu’il comporte de nombreux changements physiques ainsi qu’en interne. Cependant, si vous avez un ancien téléphone Samsung tel que le Galaxy S8, S9 ou le S10, le Samsung Galaxy S23 Ultra devrait être le point de mise à niveau parfait pour vous.

De plus, ceux qui envisagent de passer d’une autre marque à Samsung peuvent attendre le S23 Ultra. Ils peuvent également décider d’opter pour le Galaxy S22 Ultra qui est toujours un smartphone très performant. Vous pouvez obtenir le Galaxy S22 Ultra à un prix moins cher puisque le S23 Ultra deviendra le dernier appareil phare de Samsung.

Ce ne sont que des conseils techniques pour vous aider à prendre une décision si vous envisagez d’obtenir ou non le Samsung Galaxy S23 Ultra. La décision principale reste toujours entre vos mains. Ceci s’adresse également aux utilisateurs du modèle de base S22 et du Galaxy S22 Plus qui envisagent de passer au S23 Ultra. Ce serait une très bonne décision à prendre car l’expérience sur les modèles Ultra est assez différente des modèles de base. Surtout si vous souhaitez faire l’expérience de l’utilisation du S-Pen.

Mais en comparant le S22 Ultra au S23 Ultra, je préfère garder mon S22 Ultra pour l’instant et attendre le S24 Ultra l’année prochaine.