Facebook et Instagram envisagent de supprimer la censure pour les mamelons féminins

Actuellement, selon la politique de la communauté, seuls les hommes peuvent publier des photos torse nu. La bataille pour les mamelons féminins sur les réseaux sociaux commence il y a longtemps et au fil des années, des célébrités telles que Rihanna, Chelsea Handler ou Miley Cyrus ont également exprimé leur solidarité avec ce thème.

Le comité de surveillance de Facebook a demandé à l’entreprise de revoir les règles qui autorisent uniquement les hommes à publier des photos torse nu avec leurs mamelons exposés sur la plate-forme. Le conseil de surveillance est un comité composé d’universitaires et est chargé de conseiller l’entreprise sur la modération du contenu. Son avis est assez clair :

« Nous recommandons à Meta de modifier ses règles communautaires pour la nudité et l’activité sexuelle des adultes afin qu’elles soient régies par des critères clairs qui répondent aux normes internationales des droits de l’homme. »

D’où vient la décision du Conseil de surveillance ?

L’indication du comité de surveillance de Meta peut sembler n’être qu’un détail, un changement qui pourrait conduire l’entreprise vers l’adoption d’une politique plus ouverte pour le contenu nu. À l’intérieur de cette décision, cependant, il y a au moins deux autres thèmes : les discussions sur le dépassement du genre binaire et le changement de regard sur le corps féminin.

Toute la réflexion du Conseil de surveillance est partie d’un compte Instagram. Ce profil est entretenu par un couple vivant aux États-Unis qui s’identifie comme transgenre non binaire. Dans deux posts, un en 2021 et un en 2022, le couple avait publié des clichés torse nu, les tétons couverts.

Après une série de rapports d’utilisateurs, Meta a supprimé les publications pour violation des règles de la communauté sur les publications à caractère sexuel. Les deux utilisateurs ont poursuivi Meta pour avoir supprimé leurs publications, puis Meta a tout remis en place. Partant de là, le Oversight Board a demandé à Meta de clarifier ce qui se cache derrière ses choix de modération, en supprimant les différences de traitement entre les corps masculins et féminins :

« Meta devrait changer son approche de la gestion de la nudité sur ses plateformes en établissant des critères clairs pour régir la nudité adulte et la politique d’activité sexuelle, qui garantissent que tous les utilisateurs sont traités d’une manière conforme aux normes des droits de l’homme.

Il devrait également examiner si la politique sur la nudité et l’activité sexuelle des adultes protège contre le partage d’images non consensuelles et si d’autres politiques doivent être renforcées à cet égard. »

La campagne #FreeTheNipples

En 2012, l’actrice Lina Esco a commencé à courir les rues de New York seins nus. Une provocation, mais surtout le début de la collecte de matériel à inclure dans un documentaire. En 2013, il a posté quelques extraits de sa performance sur Facebook. Des clips qui ont ensuite été supprimés de la plateforme car ils ont été identifiés comme du contenu nu.

De là a commencé une longue bataille sociale sous le hashtag #FreeTheNipples. Cette campagne vise à faire accepter culturellement la nudité du corps féminin, au moins dans les mêmes proportions que celle du masculin. Donc s’il est admis qu’un homme puisse apparaître torse nu, il devrait en être de même pour les femmes.

Au cours des dernières années, plusieurs célébrités ont également rejoint cette campagne, comme Miley Cyrus, Rihanna, Chelsea Handler ou Lena Dunham. Le mouvement a également donné force à une journée dédiée au thème et organisée avant même les protestations de Lina Esco : le Go Topless Day, célébré aux États-Unis le 25 août.