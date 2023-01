Netflix déploie maintenant une interface actualisée pour son application iPhone [U]

Netflix a publié lundi une mise à jour de son application iOS qui apporte une interface actualisée à la version iPhone de sa plate-forme. La nouvelle interface propose de nouvelles animations plus fluides, y compris des effets de parallaxe pour déplacer les éléments lorsque l’utilisateur déplace le téléphone.

L’application Netflix pour iPhone vient d’avoir une nouvelle interface

Désormais, lorsque vous ouvrez l’application Netflix sur votre iPhone, vous verrez une grande carte faisant la promotion d’un film ou d’une série disponible sur la plateforme. Cette carte se déplace avec un effet de parallaxe à l’aide de l’accéléromètre de l’iPhone. Mais ce n’est qu’une partie de la refonte, car il est désormais encore plus facile de filtrer le contenu par catégorie, de basculer entre les profils ou d’utiliser la recherche, quelle que soit la partie de l’application que vous parcourez.

Lorsque vous appuyez sur un film ou une émission, sa couverture artistique s’agrandit pour afficher tous les détails à son sujet. L’onglet Prochainement a également été repensé et s’appelle désormais « Quoi de neuf », de sorte qu’il affiche également le contenu recommandé pour l’utilisateur.

Selon l’ancien concepteur de l’interface utilisateur de Netflix, Janum Trivedi, qui a travaillé sur la nouvelle interface de l’application Netflix, le projet a commencé son développement en 2022. « J’ai dirigé une actualisation de l’interface utilisateur pour rendre Netflix plus fluide, agréable et raffiné. Aujourd’hui, tout ce travail a été expédié », Trivedi a déclaré sur Twitter. Il a également partagé une brève vidéo montrant la nouvelle interface, que vous pouvez voir ci-dessous :

L’année dernière, j’ai dirigé une actualisation de l’interface utilisateur pour rendre Netflix plus fluide, agréable et raffiné. Aujourd’hui, tout ce travail expédié ! Un grand merci à @nebson et @b3ll pour avoir aidé à donner vie à cela ❤️ Détails ci-dessous, mais essayez-le vous-même ! pic.twitter.com/cZFb7c42Fd – Janum Trivedi (@jmtrivedi) 16 janvier 2023

Selon Trivedi, ce sont tous les changements apportés par la dernière mise à jour de l’application Netflix :

La nouvelle disposition du panneau d’affichage réagit lorsque vous déplacez votre appareil, avec un effet d’éclairage subtil

De beaux dégradés de papier peint créés à la volée à partir de l’art

Une nouvelle transition de carte entièrement interruptible/interactive

Nouvelles animations de lancement/de profil, haptiques et plus encore !

Fait intéressant, l’ancien employé de Netflix également suggéré que la société « lui donne un peu d’amour » pour la version Apple TV de son application, il semble donc que Netflix aura également une nouvelle interface pour tvOS à l’avenir. Cependant, Netcost-security.fr a entendu des sources proches du dossier que cette mise à jour n’est pas dans les plans de l’entreprise pour le moment.

Déclaration de Netflix

Netflix a contacté Netcost-security.fr avec la déclaration suivante :

Nous avons récemment mis à jour l’application Netflix iOS avec de meilleurs visuels, des interactions plus réactives et une conception de mouvement. Cette dernière mise à jour globale comprend des fonctionnalités telles qu’un nouveau style pour promouvoir ce qu’il faut regarder, un arrière-plan thématique sur vos émissions et films préférés, de nouvelles animations de profil, etc.

Le plan basé sur la publicité de Netflix ne fonctionne toujours pas sur Apple TV

L’année dernière, Netflix a introduit un nouveau plan basé sur la publicité dans le but d’attirer plus d’abonnés, car ce niveau est un peu moins cher que les autres. Cependant, la société a révélé plus tard que le nouveau plan moins cher ne serait pas disponible pour les utilisateurs d’Apple TV. Malheureusement, la situation reste la même.

La société n’a jamais expliqué pourquoi le nouveau plan basé sur la publicité n’est pas disponible dans l’application tvOS de Netflix. Mais étant donné la situation actuelle dans laquelle Netflix peut interrompre le plan de base sans publicité, les utilisateurs d’Apple TV peuvent être obligés de s’abonner aux plans les plus chers s’ils veulent toujours regarder Netflix sur l’appareil.

Il convient de noter que le forfait de base de Netflix avec publicités est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon et en Corée du Sud.

H/T : Joao Gabriel

