Les chercheurs démontrent un système amélioré qui "voit" les humains à travers les murs en utilisant des signaux Wi-Fi

Une patate chaude : la vision de Big Brother de George Orwell est plus ou moins une réalité. Alors que la plupart des régions du monde ne correspondent pas tout à fait au paradigme dystopique défini dans son roman 1984, vous auriez du mal à trouver un endroit urbain sur Terre qui n’ait pas de caméras surveillant chacun de vos mouvements. Ce qu’Orwell n’imaginait pas dans son roman prémonitoire, c’est que les yeux de Big Brother auraient un jour une vision aux rayons X.

Une équipe de chercheurs de l’Université Carnegie Mellon a découvert comment « voir » les humains à travers les murs en utilisant (encore une fois) les signaux du routeur Wi-Fi. Le système peut détecter les formes humaines en 3D et interpréter les mouvements en temps réel.

L’équipe a commencé avec une technologie co-développée par des chercheurs en intelligence artificielle de Facebook appelée DensePose. DensePose est un algorithme qui permet de cartographier la surface du corps humain à partir d’une photo (ou vidéo) 2D. Avec DensePose comme résultat, les chercheurs de Carnegie Mellon ont développé un réseau neuronal profond qui cartographie la phase et l’amplitude des signaux Wi-Fi entrants et sortants à des points sur le corps humain, fournissant à DensePose l’entrée nécessaire.

Le résultat est une image en direct qui n’a pas les limites des caméras de surveillance RVB standard. Par exemple, un capteur installé dans une version pourrait détecter des corps dans l’obscurité ou cachés derrière d’autres objets. Bien sûr, la technologie n’est pas parfaite, comme le montrent les exemples d’images ci-dessous. Mais encore une fois, l’algorithme prédit les poses strictement basées sur les signaux Wi-Fi, donc c’est quand même assez impressionnant.

Les chercheurs mentionnent la « vie privée » six fois dans leur étude, mais toutes les références décrivent la technologie sous un jour favorable à la vie privée.

L’étude conclut que les capteurs sont « respectueux de la vie privée » car ils ne peuvent pas détecter les caractéristiques personnellement identifiables. L’article publié via le référentiel arXiv de l’Université Cornell envisage la technologie comme une alternative peu coûteuse à la surveillance à domicile et aux soins aux personnes âgées.

« De plus, ils protègent la vie privée des individus et l’équipement nécessaire peut être acheté à un prix raisonnable », lit-on dans l’introduction du journal. « En fait, la plupart des ménages des pays développés ont déjà le Wi-Fi à la maison, et cette technologie peut être mise à l’échelle pour surveiller le bien-être des personnes âgées ou simplement identifier les comportements suspects à la maison. »

Ce point de vue naïf passe sous silence le fait que les mauvais acteurs peuvent tout aussi facilement utiliser la technologie pour espionner les activités de leurs victimes sans même entrer dans la maison ou installer de l’équipement sur les lieux. Cependant, il existe d’autres moyens de regarder à travers les murs, et ce n’est pas la première fois que les chercheurs utilisent le Wi-Fi comme méthode d’éclairage.