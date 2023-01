Siri a déclenché une fausse alerte au gymnase et a fait apparaître 15 policiers armés

Alors ce qui s’est passé était… un peu incroyable. Siri sur une Apple Watch a appelé les services d’urgence d’une salle de sport en Australie, incitant 15 policiers armés à se présenter, attendant un tireur actif.

Ce qui doit être l’ensemble de circonstances le plus improbable pour une fausse alerte s’est produit en Australie mardi.

Le point de vente news.com.au de News Corp Australia a les détails de la façon dont cela s’est passé:

Combattant de Muay Thai et entraîneur de boxe, Jamie Alleyne, 34 ans, qui travaille pour PTJ Gladesville dans la Basse-Côte-Nord, portait son Apple Watch (série 7) lorsqu’il a activé Siri et a accidentellement appelé les services d’urgence.

Étant donné que la fausse alerte était une erreur honnête, on ne savait pas immédiatement ce qui s’était réellement passé. Le formateur décrit ce qui s’est passé ensuite :

« … la minute suivante, environ 15 agents, y compris des agents d’infiltration, se sont présentés, avec plusieurs ambulances garées devant, et c’est à ce moment-là que j’ai commencé à me briquer.

« Tous sont entrés et je me suis dit: » Qu’est-ce qui se passe? L’un d’eux a demandé qui était Jamie Avery – ou quelque chose comme ça et j’ai dit : « Je suis Jamie Alleyne.

« Il m’a dit que c’était moi qui avais passé l’appel, ce qui était impossible car je n’avais même pas mon téléphone sur moi. »