Bloomberg : Apple développe un écran intelligent HomeKit « basé sur iPad », combo HomePod + Apple TV avec appareil photo

Apple vient peut-être de présenter un nouveau HomePod aujourd’hui, mais d’autres sont encore en préparation. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple travaille sur une « liste d’appareils » pour la maison intelligente, y compris de nouveaux écrans et un décodeur Apple TV plus rapide. L’un de ces produits est « essentiellement un iPad bas de gamme » destiné à contrôler HomeKit et à gérer les appels FaceTime.

Cet appareil de type iPad serait le début de l’expansion d’Apple plus profondément dans le monde des maisons intelligentes. Bloomberg dit que la conception lui permettrait d’être monté sur des murs ou ailleurs pour un accès facile :

La poussée vers les écrans intelligents commencera par un produit de tablette – essentiellement un iPad bas de gamme – qui peut contrôler des choses comme les thermostats et les lumières, afficher des vidéos et gérer les chats FaceTime, ont déclaré des personnes connaissant les plans. Le produit peut être monté sur des murs ou ailleurs à l’aide de fixations magnétiques, le positionnant davantage comme un gadget domestique qu’un iPad ordinaire.

Le rapport poursuit en disant qu’Apple a « discuté de l’idée » de construire des écrans pour la maison intelligente encore plus grands que votre iPad normal, mais plus de détails sur ces efforts ne sont pas clairs pour le moment. Ces produits auraient subi des retards de développement et ne seront probablement pas commercialisés avant l’année prochaine au plus tôt.

En plus de son intérêt pour les écrans intelligents pour la maison, Apple prévoit une nouvelle version de l’Apple TV qui pourrait sortir au premier semestre 2024. Le nouveau modèle comportera un processeur amélioré à l’intérieur mais conservera le même design que le modèle actuel. .

Enfin, Apple continue également de travailler sur un produit qui combine l’Apple TV, un HomePod et une caméra FaceTime en un seul appareil. Ce projet a « subi des revers », Bloomberg dit, mais le travail est « toujours en cours ». Apple avait espéré le sortir cette année, mais « le moment a glissé ».

