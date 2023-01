Le logiciel HomePod 16.3 ajoute des commandes de volume mises à jour pour le HomePod d’origine, de nouvelles fonctionnalités Siri, etc.

Apple a peut-être annoncé aujourd’hui un HomePod pleine grandeur de deuxième génération, mais il n’abandonne pas encore le modèle d’origine. La société a publié la version bêta finale du logiciel HomePod 16.3, et elle inclut une poignée de modifications pour le HomePod mini, le HomePod d’origine et même des optimisations pour le HomePod 2.

Dans les notes de publication d’Apple, la société confirme que le capteur de température et d’humidité du HomePod mini est désormais actif. Cela a été confirmé pour la première fois par Apple plus tôt dans la journée via son site Web, et ces notes de version ajoutent une confirmation supplémentaire que la fonctionnalité est incluse dans cette mise à jour du micrologiciel.

En dehors de cela, la mise à jour apporte également des sons ambiants remasterisés à tous les modèles HomePod, ainsi que la possibilité d’ajouter ces sons à des scènes, des automatisations et des alarmes via l’application Home.

Les sons ambiants remasterisés sont plus immersifs et peuvent désormais être ajoutés aux scènes, automatisations et alarmes dans l’application Home

Les autres mises à jour incluent :

Find My sur HomePod vous permet désormais de demander à Siri l’emplacement de vos amis et de votre famille s’ils l’ont partagé avec vous

Les automatisations domestiques récurrentes peuvent être configurées en utilisant uniquement votre voix

La tonalité de confirmation de Siri retentira désormais pour indiquer quand les demandes de maison intelligente sont terminées pour les accessoires qui peuvent ne pas montrer visiblement de changement ou qui sont situés dans une autre pièce

Le réglage audio optimise le contenu parlé tel que les podcasts pour encore plus de clarté sur HomePod (2e génération) et HomePod (1re génération)

Les commandes de volume mises à jour sur HomePod (1ère génération) vous offrent des ajustements plus précis à des volumes inférieurs

Ce sont de très belles mises à jour, en particulier les améliorations apportées au HomePod pleine grandeur d’origine. La version 16.3 du logiciel HomePod sera disponible pour tout le monde la semaine prochaine. Le nouveau HomePod de deuxième génération devrait sortir le 3 février.

