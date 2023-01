Pratique : cette application vous permet de contrôler entièrement votre Tesla depuis votre Apple Watch

Avez-vous déjà marché jusqu’à votre Tesla et oublié votre téléphone et votre carte-clé ? Avez-vous déjà voulu emmener rapidement votre Tesla au coin de la rue sans avoir besoin de votre iPhone ? Eh bien, vous pouvez désormais contrôler entièrement votre Tesla avec la nouvelle application Watch pour Tesla – aucun porte-clés, carte-clé ou iPhone n’est nécessaire.

Regarder l’application pour Tesla

Watch App for Tesla a commencé en 2020 en tant que moyen secondaire ou même tertiaire amusant d’interagir et de contrôler votre Tesla. La plupart des propriétaires de Tesla ont soit leur téléphone avec l’application Tesla pour contrôler leur Tesla, soit ils utilisent la carte-clé pour au moins déverrouiller et « démarrer » la Tesla. Même s’il existe des produits comme l’anneau Tesla et le porte-clés Tesla qui peuvent être utilisés pour déverrouiller votre Tesla, le créateur de Watch App for Tesla pensait que ces formes d’interactivité n’étaient pas suffisantes. Ils ont décidé de se mettre au travail sur une application Apple Watch qui pourrait vous donner le même contrôle que l’application Tesla, mais depuis votre poignet.

Application WatchforTesla

La version originale de l’application Apple Watch Tesla incluait les bases : déverrouiller la voiture, verrouiller la voiture, ouvrir le port de charge et consulter les statistiques de charge, et comprenait quelques complications intéressantes qui pourraient être ajoutées à vos cadrans de montre actuels.

Puis au fil du temps, au fur et à mesure que l’application évoluait, plus de commandes et de fonctionnalités ont été ajoutées : chauffage des sièges, dégivrage de la voiture, glissement des vitres, ouverture des portes, et bien plus encore ! Mais il y avait toujours un petit problème : l’application WatchforTesla utilisait la connectivité des données pour lancer ces commandes, ce qui indique que vous aviez besoin d’une connexion Internet pour que l’un de ces contrôles se produise. Même si vous disposiez d’une connexion Wi-Fi ou 5G solide, il y avait toujours un délai de quelques secondes lorsque vous tentiez de déverrouiller la voiture ou d’ouvrir le coffre.

Application WatchforTesla pour iPhone

À ce jour, le plus gros problème a été entièrement résolu et je peux pleinement recommander l’application WatchforTesla à tous les propriétaires actuels et potentiels de Tesla. Avec la mise à jour de l’application 1.2.7, le développeur a pu saisir la connectivité Bluetooth de l’Apple Watch et cela fonctionne instantanément maintenant. L’application WatchforTesla n’a plus de délai de latence lorsqu’elle est utilisée pour déverrouiller la voiture, ouvrir le coffre ou ventiler les fenêtres. Il agit comme l’application Tesla native, où lorsque vous vous dirigez vers la voiture, elle est déjà pré-déverrouillée pour vous.

Installer

La configuration est très simple. Allez simplement dans vos paramètres WatchforTesla et activez « Activer le contrôle direct du véhicule Bluetooth », la voiture reconnaîtra alors une nouvelle clé à proximité de la voiture. Placez ensuite votre carte-clé physique derrière les porte-gobelets de la Tesla, puis le tour est joué, vous êtes prêt ! Vous pouvez désormais utiliser votre Apple Watch comme votre seule et unique clé Tesla !

Configuration de la clé

Choses à considérer

Même si WatchforTesla est extrêmement robuste, il existe une limitation des mises à jour logicielles. Vous devez toujours utiliser l’application Tesla native pour mettre à jour le logiciel de votre voiture. Enfin, pour que le déverrouillage de proximité se produise avec l’Apple Watch, l’application WatchforTesla doit être ouverte sur votre poignet, de sorte qu’elle ne fonctionnera pas passivement comme l’application Tesla native.

La seule véritable exigence que j’ai remarquée est que vous devez disposer d’une Apple Watch capable d’exécuter le dernier logiciel WatchOS 9. Personnellement, j’utilise une Apple Watch Series 5 de 44 mm avec Wi-Fi uniquement et cela fonctionne parfaitement.

Vidéo prise et pratique de Netcost-security.fr

Pour moi, pouvoir utiliser votre Apple Watch comme clé Tesla pour un paiement unique de 19,99 $ était une évidence. Il vous offre une sauvegarde supplémentaire au cas où votre téléphone tomberait en panne et, maintenant, avec la mise à jour Bluetooth, il fonctionne parfaitement. Si vous possédez plusieurs Tesla, vous pouvez toujours gérer tous vos véhicules à partir de cette application, sans avoir besoin de racheter.

Alors, qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que l’utilisation de votre Apple Watch comme clé est bénéfique ou plutôt un gadget ? Sonnez sur nos réseaux sociaux!

