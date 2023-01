Mozilla confirme qu’il ne paralysera pas les bloqueurs de publicités Manifest V2 dans Firefox

La vue d’ensemble : Mozilla a promis d’adopter la norme d’extension Manifest V3 imposée par Google sans pénaliser le choix des utilisateurs. Le nouveau Firefox 109 fonctionne avec les extensions V2 et V3, et Mozilla affirme que la compatibilité avec les bloqueurs de publicités modernes est primordiale à l’avenir.

Mozilla a publié la dernière version de son navigateur Web Firefox, expliquant que ses utilisateurs ne rencontreront aucune limitation des capacités d’extension comme celles introduites dans Chrome. La fondation open source adopte en effet la technologie très controversée Manifest V3, sans abandonner les fonctionnalités nécessaires aux extensions de blocage des publicités les plus puissantes disponibles aujourd’hui.

Manifest V3 est une nouvelle API créée par Google comme une alternative plus sécurisée aux extensions Manifest V2 pour Chrome, mais de nombreux développeurs ont exprimé des inquiétudes quant aux limitations plus strictes qui pourraient rendre les outils de blocage des publicités beaucoup moins utiles qu’ils ne le sont aujourd’hui. De nombreux changements de Manifest V3 introduiraient des incompatibilités entre Firefox et les navigateurs basés sur Chromium, explique Mozilla, ce qui imposerait un lourd fardeau aux développeurs pour le prise en charge de deux versions très différentes de leurs extensions.

Mozilla pense que les utilisateurs de Firefox « bénéficient le plus lorsqu’ils ont accès à la plus large sélection d’extensions et de fonctionnalités utiles disponibles », ils ont donc accepté d’introduire le prise en charge de Manifest V3 pour les modules complémentaires afin de maintenir « un haut niveau de compatibilité pour prendre en charge le développement multi-navigateurs ». «

Dans quelques domaines ciblés, cependant, Mozilla a décidé d’adopter une approche différente de celle de Google.

En matière de sécurité et de confidentialité, Firefox intégrera certains éléments distinctifs. La version Mozilla de Manifest V3 fournira une interopérabilité des extensions entre navigateurs « ainsi que des garanties de confidentialité et de sécurité améliorées de manière unique », tout en améliorant la compatibilité des extensions mobiles. Mozilla a commencé à accepter les extensions Manifest V3 sur la boutique officielle de modules complémentaires (AMO) de Firefox en novembre, et la version stable de Firefox 109.0 introduit officiellement les extensions V3 dans la base d’utilisateurs Firefox plus large.

Les bloqueurs de contenu sont « super importants pour les utilisateurs de Firefox soucieux de la confidentialité et ont tendance à être le type d’extension de navigateur le plus populaire », explique Mozilla. Ils rendent la navigation plus rapide et plus transparente, et ils ne seront clairement en aucun cas pénalisés par le navigateur open source. Firefox continuera en effet à prendre entièrement en charge les extensions Manifest V2, offrant aux utilisateurs « les outils de confidentialité les plus efficaces disponibles comme uBlock Origin et d’autres extensions de blocage de contenu et de préservation de la vie privée ».

En implémentant l’API Manifest V3, Firefox 109.0 introduit encore une autre fonctionnalité pour les utilisateurs soucieux de la confidentialité susmentionnés. Un nouveau bouton « Extensions » dans la barre d’outils du navigateur permettra aux utilisateurs de gérer facilement les extensions V3 tout en répertoriant les autorisations dont ils ont besoin pour travailler avec les données et les sites Web.

Parmi les autres changements importants apportés à Firefox 109.0, citons une nouvelle protection contre les exploits Arbitrary Code Guard pendant la lecture multimédia (pour les utilisateurs de Windows), divers correctifs de sécurité, etc. Les thèmes Colorways ne seront plus disponibles pour les nouveaux utilisateurs, et les utilisateurs de macOS connaîtront un nouveau comportement de défilement plus conforme aux autres navigateurs Web macOS.