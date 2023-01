Caractéristiques OnePlus Nord CE 3 révélées – Bête 108MP abordable!

OnePlus travaille sur un tout nouveau smartphone abordable nommé Nord CE 3. Alors que OnePlus et abordable sont deux des choses qui ne se sont pas bien passées l’année dernière, les choses sont sur le point de changer avec le OnePlus Nord CE 3.

Des images en direct de l’appareil ont fait surface le mois dernier, laissant entendre que le téléphone sera livré avec un écran plat. C’est l’une des choses qui a gonflé les fans de OnePlus pour le prochain téléphone. Et avec la nouvelle fuite de spécifications, il y a plus de raisons de s’enthousiasmer pour le prochain appareil abordable.

Les spécifications du OnePlus Nord CE 3 révélées par AIDA64

Le téléphone est censé être entre les mains de quelqu’un. Et ce propriétaire de OnePlus Nord CE 3 a eu la gentillesse d’exécuter l’application AIDA64. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, AIDA64 propose des informations sur le matériel et les logiciels des appareils Android.

Ainsi, lorsque l’utilisateur a partagé les captures d’écran de l’application, nous avons appris toutes les spécifications de base du OnePlus CE 3.

Une chose est sûre; le téléphone viendra avec une puce Snapdragon 695. Et surtout, il sera livré avec un appareil photo principal de 108 MP. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui cherchent à obtenir un appareil abordable mais très performant.

Le OnePlus CE 3 sera également livré avec un écran LCD de 6,7 pouces. On dit que ce panneau a une résolution de 1080p et offrira un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Et la grande partie est que l’affichage prendra en charge HDR10.

Par ailleurs, la liste montre que l’appareil dispose de 8 Go de RAM LPDDR4X. Et il est probable que l’appareil dispose de 256 Go de stockage. Côté logiciel, le téléphone est équipé d’Android 13 avec Oxygen OS en plus. Donc, il n’y a pas de ColorOS pour le moment.

Néanmoins, on ne sait pas quand le Nord CE 3 pourrait sortir. Cependant, étant donné que le téléphone est déjà étalonné, il serait prudent de dire que nous sommes assez proches de l’annonce officielle.