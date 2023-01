iOS 16.3 sortira la semaine prochaine

L’année a déjà commencé et iOS 16 poursuit son parcours progressif jusqu’au lancement d’iOS 17. La dernière mise à jour iOS est sur le point de franchir sa troisième étape incrémentielle sous la forme d’iOS 16.3. Après des semaines de tests avec les développeurs, Apple a finalement révélé quand tous les utilisateurs peuvent s’attendre à la mise à jour. Selon le géant de la technologie, iOS 16.3 sera disponible pour tous les clients iPhone la semaine prochaine. Comme d’habitude, le mettre à jour apportera des améliorations, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations aux clients iPhone du monde entier. De plus, nous espérons que cela apportera une solution finale aux lignes horizontales clignotantes sur la série iPhone 14 Pro.

L’annonce est venue sous une forme inhabituelle. Apple a publié un communiqué de presse pour annoncer de nouveaux groupes Apple Watch. La société a révélé que iOS 16.3 est obligatoire pour l’utilisation du nouveau fond d’écran Unity. C’est une exigence très inhabituelle, et nous supposons qu’elle n’est là que pour pousser les utilisateurs à travers la mise à jour. La marque confirme l’arrivée d’iOS 16.3 la semaine prochaine. Parallèlement, nous prévoyons le déploiement d’iPadOS 16.3, de watchOS 9.3 et même de tvOS 16.3 et macOS 13.2. Ci-dessous, vous pouvez voir une brève partie du communiqué de presse d’Apple :

« Le cadran de la montre Unity 2023 sera disponible la semaine prochaine. Il nécessite Apple Watch Series 4 ou version ultérieure exécutant watchOS 9.3, un iPhone 8 ou version ultérieure et SE (2e génération) ou version ultérieure exécutant iOS 16.3. Le nouveau fond d’écran Unity pour l’écran de verrouillage arrivera également la semaine prochaine avec les mêmes exigences.

IOS 16.3 n’est pas une mise à jour massive en termes de fonctionnalités. En fait, il s’agit de résoudre les bugs, d’améliorer la sécurité et de petits ajustements de l’interface utilisateur. Par exemple, il prend en charge les clés de sécurité pour les identifiants Apple. De plus, il modifie le libellé du SOS d’urgence dans les paramètres. Enfin, nous avons repensé l’invite HomePod Handoff. Il s’agit d’un « ajustement » après le lancement du HomePod de 2e génération.

De plus, nous attendons des correctifs pour les bugs qui affligent les utilisateurs depuis la première version d’iOS 16.