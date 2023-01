10 meilleurs jeux multijoueurs que vous devriez jouer sur votre Nintendo Switch

La console portable de Nintendo, le Switch est un appareil répandu. Il existe trois versions de la console disponibles. Comme il s’agit d’une console de jeux vidéo, de nombreux jeux sont à votre disposition. Cependant, il n’y a que plus de plaisir lorsque vous jouez à ces jeux avec vos amis. Voici donc quelques meilleurs jeux de commutation multijoueurs que vous pouvez jouer avec vos amis.

Les jeux multijoueurs sont amusants car ils vous aident non seulement à avoir une bonne relation avec vos amis, mais aussi à passer du bon temps les uns avec les autres. Aujourd’hui, nous allons examiner les meilleurs jeux multijoueurs pour Nintendo Switch dont vous et vos amis pouvez profiter.

Meilleurs jeux de commutation multijoueurs

1. Among Us

Among Us a été le jeu le plus populaire pendant les périodes de verrouillage. C’est un jeu multijoueur amusant. Le jeu a plusieurs coéquipiers et un ou plusieurs imposteurs (selon les paramètres du lobby). Tous les membres sont tenus d’accomplir des tâches. Le travail de l’imposteur est d’agir comme s’il faisait son travail et d’éliminer lentement les membres d’équipage un par un. Si l’imposteur ne se fait pas prendre et arrête tous les membres, ils sont gagnants. Cependant, si les coéquipiers attrapent l’imposteur, alors les coéquipiers gagnent.

Date de sortie : 15 décembre 2020

Taille du jeu : 665 Mo

Prix ​​: Gratuit

Télécharger

2. FIFA 23 – Édition Legacy

Le football est un jeu formidable lorsque vous jouez avec vos amis. Cela devient également plus intéressant lorsque vous jouez au football avec vos amis en ligne, comme le jeu FIFA 23 pour la Nintendo Switch. Avec l’édition héritée du jeu FIFA 23, vous avez accès à un bon nombre de kits, de clubs et d’équipes en plus du jeu de base FIFA 23. Comme il s’agit d’un jeu amusant, vous pouvez choisir de jouer en local avec vos amis ou de jouer au jeu en ligne avec vos amis. C’est un autre meilleur jeu multijoueur pour Switch.

Date de sortie : 30 septembre 2022

Taille du jeu : 13,8 Go

Prix ​​: 39,99 $

Télécharger

3. Ligue des fusées

Un autre jeu de football pour votre plaisir, mais avec des voitures. Il y a un bon nombre de voitures et vous pouvez choisir dans le jeu. Vous pouvez choisir de jouer en 1 contre 1, 2 contre 2 ou Ai contre vous. Toutes ces voitures dans le jeu ont des pouvoirs spéciaux uniques et toutes les voitures peuvent être améliorées pour vous donner un avantage (espérons-le) sur votre adversaire. Les voitures ont également des bottes qui peuvent être utilisées pour pousser le ballon dans le but. Vous pouvez également sauter et empêcher vos adversaires de marquer un but. Le jeu a beaucoup d’événements spéciaux et aussi quelques voitures en édition spéciale.

Date de sortie : 14 novembre 2017

Taille du jeu : 17,4 Go

Prix ​​: Gratuit

Télécharger

4. Légendes Apex

Les jeux Battle Royale sont amusants à jouer à condition que vous ayez un bon groupe d’amis fiables. Apex Legends est un jeu de bataille royale amusant où vous pouvez jouer en équipe. Le but du jeu est vous et votre équipe devra être la dernière équipe debout en battant et en éliminant tous vos ennemis. Vous avez le choix entre une tonne d’armes et un certain nombre de personnages différents avec lesquels jouer. Chaque personnage a deux capacités uniques qui peuvent aider à apporter un avantage à l’équipe. Apex Legends propose également différents modes de jeu auxquels vous pouvez jouer avec vos amis.

Date de sortie : 9 mars 2021

Taille du jeu : 22,5 Go

Prix ​​: Gratuit

Télécharger

5.Fortnite

L’un des plus grands jeux de bataille royale sur le marché. Fortnite est le jeu de bataille royale le plus joué. C’est également l’un des meilleurs jeux de commutation multijoueurs. Le jeu vous dépose, vous et 99 autres joueurs, sur une carte et vous devez survivre jusqu’à la fin pour gagner la partie. Vous pouvez facilement construire des abris, stocker des kits de santé et même obtenir plus de munitions. Le jeu propose une tonne de modes de jeu différents parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez partir en solo, en duo ou en escouade. De plus, Fortnite prend en charge le Cross-Play, ce qui indique que vous pouvez jouer avec vos amis dans le même jeu.

Date de sortie : 12 juin 2018

Taille du jeu : 18 Go

Prix ​​: Gratuit

Télécharger

6. Nintendo Switch Sports

Les jeux de sport ont toujours été disponibles pour un certain nombre de consoles Nintendo, en particulier la Nintendo Wii. Si vous aimez le sport, le jeu Nintendo Switch Sports est ce dont vous avez besoin pour jouer. Le jeu propose un certain nombre de sports tels que l’or, le volley-ball, le tennis et le badminton, pour n’en nommer que quelques-uns. Ces jeux peuvent être facilement appréciés avec vos amis, que vous jouiez localement sur le même appareil via le mode table ou que vous choisissiez de jouer en ligne avec d’autres amis qui ont la Nintendo Switch. Un jeu de société parfait pour s’amuser.

Date de sortie : 29 avril 200

Taille du jeu : 2,3 Go

Prix ​​: 39,99 $

Télécharger

7. Traversée d’animaux : nouveaux horizons

Animal Crossing est un jeu très mignon qui peut être joué avec vos amis ou d’autres membres de la famille et même de jeunes enfants. Le jeu consiste à se rendre sur une île qui n’a rien. Vous devez commencer sur une île déserte et commencer à la gérer à partir de zéro. Vous pouvez effectuer de petites tâches que d’autres insulaires auront pour vous. Accomplir des tâches vous aide à débloquer de nombreux éléments que vous pouvez utiliser pour personnaliser et créer dans le jeu. Vous pouvez également visiter les îles de vos amis et demander de l’aide pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans le jeu.

Date de sortie : match 20, 2020

Taille du jeu : 10,2 Go

Prix ​​: 59,99 $

Télécharger

8. Super Smash Bros : Ultime

Aucune liste de jeux Nintendo n’est complète sans mentionner au moins un seul jeu Mario Brothers. Super Smash Bros Ultimate est un autre des meilleurs jeux de commutation multijoueurs. Dans Super Smash ultimate, vous pouvez choisir des personnages parmi divers jeux Super Mario. Le jeu consiste à se battre et à se battre à nouveau. Bien qu’il y ait des tonnes de personnages parmi lesquels choisir, il existe différentes étapes de jeu de jeux populaires tels que Castlevania et Super Mario Odyssey. En termes de musique dans le jeu, vous avez le choix entre plus de 900 compositions musicales. Le jeu vous permet de vous battre dans un 1v1 contre votre ami ou vous pouvez sortir avec un jeu 2v2 ou aller au maximum avec des batailles à 8 joueurs.

Date de sortie : 7 décembre 2018

Taille du jeu : 17,3 Go

Prix ​​: 59,99 $

Télécharger

9. Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart est un jeu incroyablement amusant qui est parfait pour les fêtes. Bien sûr, nous savons tous à quel point les jeux Mario Kart sont amusants. Vous pouvez choisir votre personnage préféré et la carte sur laquelle vous prévoyez de courir. Le parcours de course a un certain nombre de bonus que vous pouvez collecter et utiliser ensuite pour ennuyer les autres joueurs de la course. Il y a des courses où vous pouvez jouer contre des amis ou vous pouvez participer à des tournois en ligne pour être le meilleur coureur.

Date de sortie : 28 avril 2017

Taille du jeu : 8 Go

Prix ​​: 59,99 $

Télécharger

10. Fall Guys: KO ultime

Vous voulez un jeu de société amusant que vous pouvez apprécier avec vos amis ? Fall Guys est un jeu de type bataille royale où un grand nombre de joueurs sont placés sur une carte. Votre objectif est d’atteindre l’autre bout de la carte en ne tombant pas de la carte et en évitant facilement les obstacles. Vous voyez, ces obstacles continueront de se déplacer, ce qui vous empêchera d’atteindre l’autre extrémité. De plus, certaines parties de la carte peuvent soudainement vous faire tomber et perdre. Vous devez donc toujours vous assurer que vous marchez correctement sur les bonnes parties et également atteindre à temps pour être pris en compte pour le tour suivant. Ce qui est cool avec Fall Guys, c’est qu’il est non seulement gratuit, mais qu’il vous permet également de jouer avec vos amis en ligne sur n’importe quel appareil.

Date de sortie : 21 juin 2022

Taille du jeu : 2,4 Go

Prix ​​: Gratuit

Télécharger

Conclusion

Ceci conclut les meilleurs jeux de commutation multijoueurs gratuits et payants que vous pouvez apprécier avec vos amis et d’autres personnes en ligne. Il y a beaucoup de jeux à apprécier avec vos amis là-bas. Ces jeux multijoueurs vous permettent non seulement de vous amuser mais aussi d’améliorer la coordination d’équipe et surtout d’avoir de bonnes relations avec vos amis. Si vous connaissez d’autres jeux multijoueurs amusants pour Nintendo Switch, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

