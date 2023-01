Un iMac 27 pouces est redondant, surtout avec le nouveau Mac mini M2

L’iMac 27 pouces était l’un des modèles les plus populaires de la gamme Apple, et beaucoup de gens le regardent encore avec beaucoup d’affection, même aujourd’hui. Si vous vouliez un Mac mais n’aviez pas besoin de portabilité, la machine combinait la simplicité tout-en-un avec un beau design et un grand écran dans une taille décente.

Mais l’iMac Pro a été discrètement abandonné en mars 2021, le modèle non Pro subissant le même sort un an plus tard. Tout le monde n’était pas content de cela, et les rapports d’un nouvel iMac Pro persistent, mais honnêtement, je ne suis pas sûr qu’il y ait plus de rôle pour les versions Pro ou non Pro…

Arrêt de l’iMac 27 pouces

Lorsque Apple a abandonné l’iMac Pro 27 pouces, il est apparu à l’époque que c’était permanent, sans qu’il soit prévu de proposer un remplacement ultérieur.

Il semblait une histoire similaire avec le modèle standard, abandonné en mars dernier. À l’époque, nos sources nous ont dit qu’Apple n’avait pas l’intention de remplacer l’un ou l’autre des modèles, ne laissant qu’une option de 24 pouces.

Depuis lors, il n’y a eu aucune rumeur concernant un iMac 27 pouces de modèle de base de remplacement, mais il y a eu plusieurs suggestions d’un nouvel iMac Pro. Il a d’abord été répandu pour 2022, et est maintenant suggéré pour 2023 – avec plusieurs rapports pointant tous dans la même direction.

Mais …

Un iMac 27 pouces est-il désormais redondant ?

Si vous voulez un iMac 27 pouces modèle de base, vous pouvez effectivement obtenir la même chose en achetant le nouveau M2 Mac mini et l’Apple Studio Display.

Le premier commence à seulement 599 $, ce qui en fait une valeur exceptionnelle. Couplé à l’Apple Studio Display, qui coûte 1599 $ pour le modèle standard, cela vous donne effectivement ce que l’on aurait pu attendre d’un iMac 2023 5K 27 pouces pour 2198 $.

Bien sûr, vous sacrifiez un peu de commodité par rapport au design (form factor) tout-en-un, mais pour la plupart des gens, un Mac de bureau n’est pas quelque chose qu’ils déplacent d’un endroit à l’autre, donc une fois que vous l’avez configuré, c’est assez mineur compromis. Collez le Mac mini derrière l’écran et vous n’aurez même jamais à le voir.

Vous payez également plus que le prix de 1 800 $ du dernier iMac 5K 27 pouces, et vous devrez également acheter un clavier et une souris / trackpad en plus, mais vous obtenez un parcelle plus pour votre argent.

Côté ordinateur, vous remplacez un processeur Intel désormais ancien par la nouvelle puce M2 brillante, avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs. Apple ne fournit aucune comparaison directe avec l’iMac, mais en comparant avec le précédent Mac mini haut de gamme avec puce Core i7 (qui était plus rapide que l’iMac), la société affirme que le rendu est presque dix fois plus rapide dans Final Cut Pro et une mise à l’échelle de l’image 22 fois plus rapide dans Pixelmator Pro.

De plus, vous bénéficiez d’une meilleure connectivité, avec deux alimentations Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3 (aux côtés de USB-A, HDMI, Gigabit Ethernet et prise casque).

Si vous voulez encore plus de puissance, vous avez également l’option du M2 Pro Mac mini. Cela vous donne un processeur à 12 cœurs et un GPU à 19 cœurs, avec jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée, ainsi que deux ports Thunderbolt 4 supplémentaires.

C’est une histoire similaire du côté de l’affichage. Bien que la résolution soit la même, vous obtenez toute une gamme de nouveaux modes de référence, un appareil photo 12MP avec Center Stage, de meilleurs haut-parleurs et micros, un positionnement réglable amélioré et bien sûr un design beaucoup plus moderne.

Et ce nouvel iMac Pro selon la rumeur ? Encore une fois, j’ai du mal à en voir le besoin. Associez un Mac Studio au Studio Display et vous en avez un.

Je comprends que les gens ont adoré le design (form factor) AIO, mais par contre, l’approche à deux appareils vous offre une plus grande flexibilité. Vous pouvez notamment faire évoluer l’ordinateur tout en conservant votre affichage. Mon écran Apple Thunderbolt Display de 27 pouces m’a permis de parcourir plusieurs générations de MacBook Pro, j’en connais donc les avantages.

Voilà donc mon point de vue : l’iMac 27 pouces était une belle machine qui nous a bien servi pendant de nombreuses années, mais avec le Studio Display et le choix de M2 ​​Mac mini, M2 Pro Mac mini et Mac Studio, je pense que c’est maintenant redondant.

Quelle est ton opinion? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :