La mise à jour du logiciel HomePod mini activera le capteur caché et la fonction de reconnaissance du son

Nouvelles fonctionnalités pour HomePod mini

Bloomberg signalé il y a près de deux ans que le HomePod mini comprenait un capteur de température et d’humidité qui n’était pas réellement utilisé. Le rapport a émis l’hypothèse que le capteur pourrait être activé via une mise à jour logicielle, et c’est exactement ce que fait actuellement Apple.

Apple a mis à jour son site Web pour le HomePod mini afin d’annoncer pour la première fois le capteur de température et d’humidité. Auparavant, l’entreprise n’avait même pas reconnu l’existence de ce capteur. Selon Apple, le capteur de température et d’humidité est l’un des moyens par lesquels le HomePod mini peut servir de « hub domestique intelligent ».

Pour le moment, nous attendons toujours la mise à jour logicielle qui permet à ce capteur de se déployer auprès des utilisateurs de HomePod mini. iOS 16.3 sera disponible pour tous les utilisateurs la semaine prochaine, aux côtés d’une nouvelle version du logiciel HomePod. Il est probable que ces mises à jour seront celles qui activeront le capteur et exposeront les données de température et d’humidité aux utilisateurs via l’application Home.

Apple indique également que le HomePod mini prendra bientôt en charge la reconnaissance du son, une fonctionnalité également présentée par Apple comme une fonctionnalité du nouveau HomePod pleine grandeur. Cette fonctionnalité, cependant, ne devrait pas être lancée avant la fin du printemps, il est donc peu probable qu’elle soit incluse dans les mises à jour logicielles de la semaine prochaine.

Sur HomePod, la reconnaissance sonore peut écouter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et envoyer une notification directement à votre iPhone si un son est identifié.

