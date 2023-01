Xiaomi continue de croître malgré la baisse du marché mondial des smartphones

Chaque année, nous voyons de nouveaux smartphones qui mettent la barre plus haut. Les modèles bas de gamme actuels sont une tête plus haut que les modèles premium lancés il y a quelques années. C’est normal. C’est ainsi que le monde se développe. Mais il semble que rien ne puisse empêcher le marché des smartphones de s’effondrer. Le dernier rapport de Canalys non seulement prouve ces paroles, mais montre également la vitesse de la chute.

Xiaomi déchire !

Comme le montrent les données de Canalys, les fabricants chinois de smartphones sont très populaires. Trois des cinq principaux fabricants de smartphones sont originaires de ce pays. Ce qui est plus curieux, Xiaomi se classe troisième avec une part de marché de 13 %. C’est donc la marque numéro 1 si l’on ne prend en compte que les firmes chinoises.

Vous pourriez penser qu’il n’y a rien de surprenant car Xiaomi a toujours travaillé dur. Mais il est deux fois plus difficile d’atteindre de tels résultats dans la situation économique actuelle. Pour Xiaomi, l’Inde est l’un des principaux marchés. Mais même après des problèmes de force majeure dans ce pays, Xiaomi a toujours maintenu un niveau stable de part de marché mondial. Cela est principalement dû à sa vaste disposition du marché.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Soit dit en passant, au troisième trimestre de 2022, Xiaomi figurait parmi les trois premiers sur 52 marchés à travers le monde et les cinq premiers sur 64 marchés.

Quand on parle de tels résultats, il faut mentionner le smartphone premium Xiaomi 13. Il a rassemblé les meilleures fonctionnalités en une seule et n’a presque pas de rivaux. Eh bien, peut-être que seul le OnePlus 11 peut rivaliser avec lui.

Temps difficiles

Eh bien, le tableau d’ensemble est déplorable. Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 17 % au quatrième trimestre 2022. Pour l’ensemble de l’année, la baisse a été de 11 %. En chiffres, le marché des smartphones a expédié moins de 1,2 milliard d’appareils. Ce sont les pires chiffres annuels et du quatrième trimestre depuis une décennie.

Apple a retrouvé la première place au quatrième trimestre de l’année dernière et a atteint sa part de marché trimestrielle la plus élevée de 25 %. Samsung a terminé le trimestre avec une part de marché de 20 %. C’était encore le plus grand fournisseur en 2022. Oppo et Vivo sont dans les cinq premiers, occupant respectivement 10% et 8% du marché.