Coussins DualSense et affiches God of War: maintenant chez IKEA, il y a des chambres à thème PlayStation 5

« Ils seront disponibles dans le magasin IKEA de Shanghai et dans d’autres lieux via des roadshows », rapporte Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners spécialisé dans le marché asiatique des jeux.

Existe-t-il la salle parfaite pour ceux qui aiment les jeux vidéo ? Il semble que oui, selon la nouvelle collaboration entre PlayStation China et IKEA. La nouvelle a été rapportée par Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners spécialisé dans le marché asiatique des jeux. Grâce à son compte Twitter, il a publié des images de meubles sur le thème PlayStation qui feront partie ce mois-ci de l’offre des magasins IKEA chinois. « Ils seront disponibles dans le magasin IKEA de Shanghai et dans d’autres endroits via une tournée de présentation », rapporte spécifiquement Ahmad.

Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une salle PlayStation

Dans les images postées par l’analyste, il est possible d’identifier divers détails qui font référence à la PlayStation 5 imaginaire. Toutes les pièces voient la prédominance du bleu et du blanc, les couleurs emblématiques de la console. À l’intérieur de ceux-ci se trouvent également de nombreux ornements liés aux principales exclusivités qui ont débarqué sur PlayStation 5: des affiches de The Last of Us Part I et Horizon Forbidden West, en passant par le marteau de Thor tiré de God of War Ragnarök, jusqu’à une reproduction de le robot Astro’s Playroom.

Sur les canapés, vous pouvez voir des coussins en forme de manette DualSense et l’icône PlayStation Plus, un service d’abonnement qui fournit un catalogue de jeux numériques. Dans ce contexte, le protagoniste ne peut certainement pas manquer : la PlayStation 5, équipée d’accessoires et de gadgets officiels. Mais ce n’est pas tout : sur les murs, il y a aussi une phrase de motivation sur la vie de joueur. Des salles à l’identité bien particulière, dans le but de rapprocher le public chinois de l’univers PlayStation.

La collaboration avec IKEA fait en effet partie de la campagne promotionnelle lancée par Sony en Chine. Une nouvelle publicité a également été lancée le mois dernier mettant en vedette Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök, FIFA 23 et Ratchet & Clank : Rift Apart, dans le but de faire la publicité de l’offre ludique disponible sur PlayStation 5, comprenant des exclusivités et des titres multiplateformes.