Apple dévoile un nouveau HomePod pleine grandeur au design raffiné, prix de 299 $, plus

Apple a annoncé le HomePod de deuxième génération, un successeur du modèle pleine grandeur qui a été abandonné sans remplacement clair il y a deux ans. Le nouveau HomePod a un prix de départ de 299 $, des fonctionnalités de maison intelligente améliorées, des capteurs de température et d’humidité, et plus encore.

Nouvelles fonctionnalités et détails du HomePod

La conception du nouveau HomePod est assez similaire au modèle de la génération précédente. Le grand changement est que la surface tactile sur le dessus du HomePod s’illumine désormais d’un bord à l’autre, comme le HomePod mini.

Le HomePod de deuxième génération est disponible en deux couleurs : blanc et minuit. Les images donnent à la couleur de minuit un aspect étrangement similaire au gris sidéral précédent, mais Apple jure qu’il s’agit d’une « nouvelle couleur faite de tissu maillé 100 % recyclé, avec un câble d’alimentation tissé de couleur assortie ».

En termes de spécifications, le nouveau HomePod a cinq tweeters, ce qui est en baisse par rapport aux sept tweeters du HomePod pleine grandeur d’origine. Il est alimenté par la puce S7, par rapport à la puce A8 du HomePod d’origine et au S5 du HomePod mini. Le réseau de micros est également passé de six microphones à quatre microphones.

Le nouveau HomePod prend en charge la reconnaissance du son, une fonctionnalité également prise en charge par d’autres appareils Apple. Sur HomePod, cette fonctionnalité peut écouter les alarmes de fumée et de monoxyde de carbone et envoyer une notification directement à votre iPhone si un son est identifié. Cette fonctionnalité, cependant, ne sera pas lancée avant le printemps avec une future mise à jour logicielle.

De plus, il y a une nouvelle « tonalité de confirmation » pour Siri lorsqu’une « demande est faite pour contrôler un accessoire qui peut ne pas montrer visiblement de changement, comme un radiateur, ou pour des accessoires situés dans une autre pièce ».

Voici les détails:

Avec un tissu en maille sans couture et acoustiquement transparent et une surface tactile rétroéclairée qui s’illumine d’un bord à l’autre, le nouveau HomePod présente un beau design qui complète n’importe quel espace. HomePod est disponible en blanc et minuit, une nouvelle couleur faite de tissu maillé 100 % recyclé, avec un câble d’alimentation tissé de couleur assortie.

HomePod offre une qualité audio incroyable, avec des basses riches et profondes et des hautes fréquences époustouflantes.

Le nouveau capteur de température et d’humidité intégré peut mesurer les environnements intérieurs

Vous pouvez trouver le communiqué de presse complet d’Apple ici. Il est disponible à la commande à partir d’aujourd’hui, les commandes arrivant le 3 février.

