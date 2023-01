Chanter Toto au son de Minecraft : c’est ainsi que la chanson « Africa » ​​a été recréée à l’aide des cubes du jeu

Le créateur est une personne active sur Reddit, stacinator, qui a passé trois mois de travail, 17 000 blocs-notes et 19 000 blocs de commande pour composer et animer la chanson bien connue de 1982.

Il est des titres qui deviennent intemporels, surtout lorsqu’ils laissent libre cours à la créativité. C’est le cas de Minecraft, l’iconique jeu vidéo cube sorti en 2011 mais qui produit encore aujourd’hui des chiffres vertigineux, simplement parce qu’il permet de créer n’importe quoi à l’intérieur, vraiment.

Et donc après tout l’univers observable et les bibliothèques qui conservent des articles censurés par les gouvernements, c’est au tour d’un clip vidéo, plus précisément celui de « Africa » ​​de Toto. Le créateur est une personne active sur Reddit, stacinator, qui a passé trois mois de travail, 17 000 blocs-notes et 19 000 blocs de commandes pour composer et animer la chanson bien connue de 1982. Le résultat est bluffant, pour une réinterprétation de « l’Afrique » à travers les sons minecraft .

Comment les utilisateurs ont-ils réagi ?

Le résultat a été publié sur Reddit mais aussi sur YouTube, où il a été largement salué. « Je ne peux pas imaginer combien de temps et d’efforts cela a pris. Merde, je ne saurais même pas comment le construire. Chapeau bas, mon ami », écrit un utilisateur dans les commentaires. « Absolument génial ! L’art et l’animation à l’arrière-plan sont tellement fascinants que vous oubliez presque tout ce qui se passe pour créer la musique qui est incroyable. Excellent travail ! », écrit un autre.

Actuellement, la reproduction de « l’Afrique » de Toto a dépassé les 13 000 vues sur YouTube. Considérant que la chaîne de Stacinator, appelée Stacey S, est petite et ne compte que 437 abonnés, c’est un résultat vraiment incroyable et apprécié. Même sur Reddit, le travail a reçu plusieurs éloges, en effet plusieurs utilisateurs recommandent de donner un vote positif au poste de stacinateur pour que la communauté Minecraft se sente proche.

La chanson « Africa » ​​de Toto est très appréciée des fans de jeux vidéo. Il y a quelques jours, un utilisateur a tenté un exploit similaire en jouant la chanson à travers les instruments présentés dans The Legend of Zelda : Majora’s Mask. Il fait également partie de la bande originale de GTA : Vice City.