Quitter le cloud : Basecamp a dépensé 3,2 millions de dollars en un an pour louer les ordinateurs de quelqu’un d’autre

En un mot : Basecamp a annoncé qu’il quittait le cloud en octobre 2022. Maintenant, la société CTO a détaillé combien elle a dépensé pour la location de ressources informatiques en une seule année. Et c’est beaucoup trop d’argent, surtout par rapport à ce que l’entreprise peut réaliser en utilisant ses propres serveurs.

Basecamp a déclaré qu’il quittait les services cloud car « la location d’ordinateurs est (principalement) une mauvaise affaire pour les entreprises de taille moyenne comme la nôtre ». Les entreprises du cloud réalisaient des « marges obscènes » sur les ressources informatiques qu’elles louaient, et les économies promises dans la réduction de la complexité des serveurs ne se sont jamais concrétisées.

David Heinemeier Hansson, CTO de 37signals/Basecamp et créateur du cadre d’application Web côté serveur Ruby on Rails, a maintenant détaillé combien d’argent l’entreprise a réellement dépensé pour les services cloud en 2022. Dans l’ensemble, l’outil de gestion de projet basé sur le Web a gaspillé 3 201 564 $ en un an seulement – ce qui indique 266 797 $ de coûts fixes par mois.

Le coût le plus important pour l’approvisionnement cloud de Basecamp était Amazon AWS S3, la plate-forme de stockage à distance où l’entreprise a dépensé 907 838 $ pour archiver plus de 8 pétaoctets de fichiers. Hansson note que la configuration utilisait une « stratégie de réplication à deux régions », de sorte que le plus gros produit de 37signals serait résistant à la disparition d’une région AWS entière.

Basecamp a également dépensé 759 983 $ (ou 63 331 $ par mois) sur les services informatiques AWS EC2 et EKS, que Hansson par rapport au coût de 1 287 $/mois nécessaire pour obtenir les mêmes ressources informatiques sur des serveurs physiques « incroyablement puissants » que vous pouvez acheter auprès de Dell.

Même ramener le coût des ressources cloud à 3,2 millions de dollars a demandé beaucoup de travail, a révélé Hansson. « L’équipe des opérations gère un programme d’inspection des coûts vigilant, avec des rapports et un suivi mensuels », a déclaré le CTO de Basecamp, et ils ont également conclu un « accord à long terme sur l’utilisation engagée et les instances réservées dans le cadre d’un accord de tarification privé ». Un budget hautement optimisé qui peut cependant être « considérablement » réduit en déplaçant la plupart des services cloud vers du hardware Dell approprié.

Basecamp abandonnera (principalement) le cloud en 2023, mais cela n’indique pas que l’entreprise devra exploiter son propre centre de données. 37signals travaillera avec une société d’hébergement gérée nommée Deft, louant « l’espace rack, la bande passante, l’alimentation et le service de gants blancs ». Ce qui n’est pas bon marché non plus, a déclaré Hansson, mais c’est toujours « beaucoup moins que ce que nous dépensons pour le cloud ». Personne chez 37signals n’aura besoin de se rendre dans un centre de données : « nous commandons à Dell, nous le faisons livrer directement au centre de données, puis nous voyons les serveurs apparaître en ligne, puis nous nous mettons au travail », a déclaré Hansson.