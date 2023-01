Mill est une poubelle à 33 $ / mois par un co-fondateur de Nest qui réduit le gaspillage alimentaire

Après avoir quitté Apple, Matt Rogers a fondé Nest avec Tony Fadell et est resté chez Google pendant plusieurs années après l’acquisition. Mill est une nouvelle entreprise de Rogers qui propose une « poubelle de cuisine » avec un abonnement mensuel qui peut « désinfecter votre cuisine, arrêter de gaspiller de la nourriture et avoir un impact positif ».

L’objectif derrière Mill est de « garder les aliments hors des décharges » et de « les renvoyer aux fermes ». Il le fait par le biais d’une « poubelle de cuisine » où vous jetez les restes de nourriture :

En règle générale, s’il se détache de votre planche à découper, vous pouvez l’ajouter au bac de cuisine Mill.

Des fruits Viandes et poissons Des légumes Produits laitiers et œufs Couennes, pelures, noyaux Grattoirs de plaque Poulet, poisson et autres petits os Essuie-tout, serviettes, filtres souillés par des aliments

Il ne peut pas contenir d’os plus gros, de coquillages, de grandes quantités de liquide ou de graisse, de plantes d’intérieur/fleurs, de médicaments/médicaments, de plastiques ou d’emballages compostables, d’assiettes ou de bols en papier ou de contenants à emporter.

Ce que vous y mettez est séché et compacté la nuit dans « Food Grounds », qui a l’avantage de désinfecter le contenu avec un filtre à charbon dans la poubelle. Une fois plein, vous « videz le seau dans une boîte de retour prépayée » avec le Food Grounds transformé en « nourriture pour poulets – afin que tous les nutriments de vos restes de cuisine puissent rester dans le système alimentaire, au lieu d’être perdus à jamais dans une décharge. ” Ce n’est pas du compostage, les sols étant toujours considérés comme de la nourriture « moins l’eau, le volume, l’odeur et la saleté ».

Actuellement, nous travaillons sur les processus scientifiques et réglementaires nécessaires pour établir un ingrédient alimentaire pour poulet sûr et nutritif que nous pouvons distribuer commercialement. Nous partagerons plus sur nos progrès plus tard cette année.

Doté d’une connectivité Wi-Fi, le bac mesure 27 x 16 x 15 pouces avec un poids de 50 livres et un seau interne de 11 litres amovible pour un transfert facile. Il a un boîtier en acier enduit de poudre avec une pédale en métal et une « interface LED couleur cachée » sur le couvercle et le mécanisme de verrouillage.

Nous estimons que la poubelle utilisera environ 1 kilowattheure (kWh) d’électricité par jour, en moyenne sur plusieurs semaines d’utilisation (si vous générez environ 1,5 lb de déchets de cuisine par jour). Aujourd’hui, c’est à peu près la même quantité d’énergie par jour qu’un lave-vaisselle éconergétique, mais avec les mises à jour logicielles, la poubelle continuera de s’améliorer et de devenir plus efficace au fil du temps.

Mill coûte 396 $ par an, ce qui est facturé annuellement et revient à 33 $ par mois. Il est également disponible sous forme de forfait mensuel de 45 $/mois, le bac coûtant 75 $ à livrer. Dans le cadre de cela, vous obtenez le bac de cuisine Mill, l’application compagnon, l’expédition Food Grounds, des filtres à charbon de remplacement, une assistance et une garantie.

Mill prend un acompte remboursable de 33 $ / réservations aujourd’hui avec les premières expéditions au printemps 2023

