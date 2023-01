PSA : certaines applications macOS nécessiteront une mise à jour pour prendre pleinement en charge le Wi-Fi 6E sur les nouveaux Mac

Apple a dévoilé mardi la nouvelle génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui est désormais alimentée par les puces M2 Pro et M2 Max plus rapides. De plus, les nouveaux ordinateurs portables disposent également du Wi-Fi 6E pour la première fois sur un Mac. Mais, sans surprise, certaines applications auront besoin d’une mise à jour pour prendre pleinement en charge la nouvelle technologie Wi-Fi.

Ce qui change avec le Wi-Fi 6E

Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Wi-Fi 6E est une nouvelle génération de Wi-Fi qui prend non seulement en charge des vitesses plus élevées, mais également une latence plus faible et, plus important encore, moins d’interférences. En effet, le Wi-Fi 6E fonctionne dans un spectre unique qui est beaucoup plus large que les spectres utilisés par les générations précédentes de Wi-Fi. En d’autres termes, vous pouvez vous connecter à un réseau beaucoup plus rapide et plus stable avec le Wi-Fi 6E.

Le premier appareil Apple à prendre en charge le Wi-Fi 6E était l’iPad Pro 2022 avec la puce M2. Apple a maintenant étendu la prise en charge de cette technologie aux nouveaux MacBook Pro 2023 et Mac mini, qui prend également en charge la nouvelle norme Wi-Fi. La société affirme que la nouvelle norme Wi-Fi est « deux fois plus rapide que la génération précédente ».

Mais voici quelque chose à garder à l’esprit : alors que toutes les applications bénéficieront des vitesses plus rapides et de la latence plus faible du Wi-Fi 6E, certains outils spécifiques pour macOS nécessiteront une mise à jour pour fonctionner avec la nouvelle technologie.

Co-fondateur et développeur d’Intuitibits Adrien Granados a noté que la version actuelle de macOS manque de frameworks pour que les applications tierces profitent de la nouvelle interface Wi-Fi 6E. Intuitions est la société à l’origine de la célèbre application WiFi Explorer, qui permet aux utilisateurs d’obtenir des informations détaillées sur tous les réseaux Wi-Fi qui les entourent.

Des modifications sont nécessaires dans macOS et ses infrastructures pour que les applications tierces profitent de la nouvelle interface Wi-Fi 6E. J’espère qu’Apple rendra ces modifications disponibles dès que possible. https://t.co/GMapX4vmH8 – Adrien Granados (@adriangranados) 17 janvier 2023

Bien sûr, il est probable qu’Apple résoudra cette situation avec une future mise à jour de macOS. La société travaille actuellement sur macOS Ventura 13.2, qui devrait être rendu public dans les prochaines semaines. Apple a déjà confirmé que la mise à jour activera le Wi-Fi 6E pour les utilisateurs au Japon, car la technologie n’y est actuellement pas disponible en raison des réglementations locales.

Les nouveaux MacBook Pro et Mac mini sont disponibles à la commande sur le site Web d’Apple à partir d’aujourd’hui. Ils arriveront officiellement dans les magasins la semaine prochaine, le 24 janvier.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :