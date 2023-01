Xiaomi est sur le point de supplanter Apple et Samsung sur le marché mondial du téléphone

Le marché chinois de la téléphonie mobile est le plus complexe et le plus concurrentiel au monde. C’est parce qu’il n’y a pas de marque sans alternative. Ce marché n’est pas comme les États-Unis qui sont « Apple-Centric » ou le marché sud-coréen qui est « Samsung-Centric ». Il existe une longue liste de marques chinoises de téléphones portables qui vendent des appareils décents en Chine. L’année dernière, la sortie de la série Xiaomi 12S a permis à Xiaomi de se positionner fermement dans le camp haut de gamme. Depuis, d’autres modèles qui ont suivi comme la série Xiaomi 13 ont eu la même bonne réputation.

En plus du marché haut de gamme, les performances globales de Xiaomi sur le marché mondial en 2022 sont également très impressionnantes. Selon les données du marché mondial de la téléphonie mobile de la société d’études de marché Canalys pour 2022 et le quatrième trimestre, parmi les cinq premières marques, les marques chinoises continueront d’occuper trois sièges. Dans la liste, Xiaomi se classe troisième avec une part de marché de 13 % et c’est la première parmi les marques chinoises. Seuls Samsung en première position et Apple en deuxième position font mieux.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Xiaomi est une marque de téléphone mobile forte

Cet exploit n’est pas facile sur le marché actuel de la téléphonie mobile pour Xiaomi. Notamment, sa forte emprise sur l’Inde se desserre un peu, mais elle se classe toujours parmi les trois premières pour les expéditions de téléphones mobiles sur 52 marchés à travers le monde. La société se classe dans le top cinq des expéditions de téléphones mobiles sur 64 marchés.

De plus, la série phare de Xiaomi, qui vient d’être lancée, a également enregistré de bonnes performances, en particulier dans le segment de prix haut de gamme. Les données de recherche précédentes montrent que Xiaomi s’est classée première parmi les marques chinoises en termes de part des ventes dans la fourchette de prix de 4 000 à 6 000 yuans pendant deux semaines consécutives. Plus de 99%, poursuivant la bonne réputation des séries 12S et MIX Fold 2 après leur lancement.

La société a déclaré qu’elle participerait à CMM. Au cours de l’exposition, il lancera la version mondiale de la série Xiaomi 13. Cela compensera le Xiaomi 12S qui n’a pas quitté la Chine.