La variante globale Oppo Find N2 Flip passe par Geekbench

En décembre, Oppo a dévoilé l’Oppo Find N2 et le Find N2 Flip. Le premier sert de suite au premier pliable de la marque, tandis que le second est un tout nouveau téléphone avec un design à clapet. Fait intéressant, l’Oppo Find N2 Flip est celui qui a échappé à la Chine pour conquérir les marchés mondiaux. Le segment pliable crie pour de nouveaux concurrents sur les marchés mondiaux, et Oppo prépare le téléphone comme un concurrent décent pour les goûts du Galaxy Z Flip4. Aujourd’hui, la version mondiale du téléphone était Pointé dans le benchmark Geekbench.

Oppo Find N2 Flip Global sera similaire à la variante chinoise

Nous ne nous attendons pas à ce que l’Oppo Find N2 Flip soit très différent de la version chinoise. Quoi qu’il en soit, la liste Geekbench est là pour confirmer certains faits. Le smartphone est passé par le site Web de référence populaire avec le numéro de modèle CPH2437. Sous le capot, le téléphone est livré avec un cœur Cortex-X2 cadencé à 3,2 GHz, trois cœurs ARM Cortex-A710 jusqu’à 2,85 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A510 cadencés jusqu’à 1,8 GHz. Le téléphone embarque également 8 Go de mémoire vive, mais d’autres configurations sont également possibles.

La carte mère porte l’identifiant « k6983v1_64 », et selon le rapport, il pourrait s’agir du Dimensity 9000+. Ce sera une chance rare pour les clients mondiaux de découvrir le meilleur SoC de MediaTek en 2022. Cependant, nous sommes curieux de voir si l’Oppo Find N2 Flip avec ce SoC aura la même popularité que le téléphone Snapdragon 8+ Gen 1. En ce qui concerne le GPU, nous savons que ce SoC a un GPU Mali-G710 MC10. Eh bien, la version chinoise a ce chipset, nous pouvons donc le confirmer pour la variante globale.

Si vous vous attendiez à l’Oppo Find N2 Flip mondial avec le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, alors vous serez déçu. Quoi qu’il en soit, ce SoC est toujours très bon. Le Flip dispose également d’un écran pliable de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’un écran de couverture de 3,26 pouces. En termes d’optique, le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP. Il dispose également d’un ultra large de 8 MP et d’un tireur de selfie de 32 MP. Nous ne savons pas exactement quand le nouveau téléphone fera ses débuts sur les marchés mondiaux. Cependant, nous devrions garder un œil sur le MWC 2023.