L’iPad gêne le Mac mini des MacBook

Le nouveau Mac mini M2 d’Apple est un bon rapport qualité-prix pour un ordinateur de bureau.

500 $ permettent aux étudiants et aux enseignants d’accéder aux meilleures performances de processeur grand public d’Apple et à un système d’exploitation de bureau. C’est beaucoup plus abordable qu’un iMac à 1300 $, même après avoir pris en compte le coût d’une souris, d’un clavier et d’un moniteur.

Mais nous ne sommes plus en 1995. Les élèves utilisent des ordinateurs portables et non des ordinateurs de bureau. Apple n’a pas eu son moment M2 Mac mini avec les MacBook, et je pense que l’iPad en est la raison.

À ce jour, la gamme d’ordinateurs de bureau Mac avec des tarifs étudiants ressemble à ceci :

M2 Mac mini 499 $

iMac M1 24″ 1249 $

M1 Pro Mac Studio 1799 $

Intel Mac Pro 5599 $

Et la gamme d’ordinateurs portables Mac avec prix étudiant est :

MacBook Air 13″ M1 899 $

MacBook Air 13″ M2 1099 $

MacBook Pro 13″ M2 1199 $

MacBook Pro 14″ M2 Pro 1849 $

MacBook Pro 16″ M2 Pro 2299 $

Un étudiant qui a besoin d’acquérir l’expérience Mac pour le moins d’argent a deux choix : un ordinateur de bureau à 500 $ ou un ordinateur portable à 900 $.

Le Mac mini à 500 $ est un prix avantageux par rapport au reste de la gamme Mac. Apple a fixé les prix des ordinateurs de bureau, mais il n’existe pas de prix comparables pour les ordinateurs portables.

Au lieu de cela, Apple pense que l’iPad de 10e génération et le Magic Keyboard Folio servent cet objectif. La version la moins chère coûte 648 $ aux étudiants.

650 $ est un excellent prix éducatif pour la version ordinateur portable du Mac mini éducatif à 500 $. Problème résolu?

Ehh… Je ne pense pas que l’iPad 10 soit la réponse. L’iPad est de facto la tablette à acheter, mais il fait toutes sortes de compromis pour ressembler à un ordinateur portable.

Ergonomie, multitâche, compatibilité des applications de bureau… la liste s’allonge encore et encore sur la différence entre l’iPad 10 et le Mac mini en tant que valeur d’achat pour les étudiants.

Le Mac mini est un Mac de bureau. Clair et simple. L’iPad est une excellente tablette et il peut être fait pour ressembler à un ordinateur portable, mais vous ne pouvez pas dire que c’est un ordinateur portable Mac.

