Le tracker de nutrition FoodNoms pour iPhone remanié avec un nouveau design, la synchronisation Apple Health, etc.

FoodNoms, une application de suivi de la nutrition que nous avons couverte à plusieurs reprises ici sur Netcost-security.fr, reçoit une grosse mise à jour. FoodNoms 2 est déployé aujourd’hui avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau design, une synchronisation robuste avec l’application Apple Health, et bien plus encore. « FoodNoms 2 est la plus grande mise à jour de FoodNoms à ce jour », déclare le développeur Ryan Ashcraft.

Quoi de neuf avec FoodNoms 2 ?

Il existe un certain nombre d’applications de suivi nutritionnel différentes sur l’App Store, mais FoodNoms est l’une des meilleures options. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui veulent quelque chose qui adhère aux principes de conception d’Apple et adopte la prise en charge des nouvelles fonctionnalités iOS chaque année.

FoodNoms 2 est disponible pour iPhone, iPad, Mac et Apple Watch. Une fois la mise à jour effectuée, vous remarquerez un certain nombre d’améliorations apportées à la conception globale de l’application. Bien que l’interface globale soit familière aux utilisateurs existants de FoodNoms, l’accent est mis sur la simplification de la visualisation des données et la simplification de l’enregistrement rapide de nouveaux repas.

D’autres modifications de conception incluent une nouvelle barre de favoris personnalisable, un tableau de bord des objectifs remanié et des mises à jour des widgets de l’écran d’accueil.

En dehors de la conception, il y a d’autres changements intéressants dans FoodNoms 2. La mise à jour prend en charge l’extraction de données à partir d’autres applications via Apple Health. Cela peut être utile de plusieurs manières, notamment en extrayant des données d’appareils intelligents tels que des bouteilles d’eau intelligentes, en synchronisant les données d’autres applications de suivi de la nutrition et en s’intégrant aux services d’abonnement aux repas.

Voici un aperçu des autres nouveautés de FoodNoms 2 :

Cryptage des données iCloud. FoodNoms crypte désormais automatiquement votre journal alimentaire, votre bibliothèque, vos types de repas et vos objectifs avant de les télécharger sur iCloud. Et avec la protection avancée des données récemment annoncée par Apple pour iCloud, ces données sont également cryptées de bout en bout. Avec ce niveau de sécurité, ne vous inquiétez plus de savoir qui pourrait avoir accès à ce que vous mangez.

FoodNoms crypte désormais automatiquement votre journal alimentaire, votre bibliothèque, vos types de repas et vos objectifs avant de les télécharger sur iCloud. Et avec la protection avancée des données récemment annoncée par Apple pour iCloud, ces données sont également cryptées de bout en bout. Avec ce niveau de sécurité, ne vous inquiétez plus de savoir qui pourrait avoir accès à ce que vous mangez. Types de repas personnalisés. Configurez des types de repas personnalisés (par exemple « dessert ») pour organiser votre journal alimentaire et faciliter l’enregistrement de repas répétés.

Configurez des types de repas personnalisés (par exemple « dessert ») pour organiser votre journal alimentaire et faciliter l’enregistrement de repas répétés. Nouvelle barre de favoris. Enregistrez vos aliments, recettes et repas préférés avec des icônes personnalisées pour une journalisation rapide et facile.

Enregistrez vos aliments, recettes et repas préférés avec des icônes personnalisées pour une journalisation rapide et facile. Recommandations d’objectifs nutritionnels pour les macros, les fibres, les graisses saturées, le sodium, l’eau, etc. Ces recommandations sont basées sur les directives diététiques publiées par l’USDA, le HHS et le CDC.

pour les macros, les fibres, les graisses saturées, le sodium, l’eau, etc. Ces recommandations sont basées sur les directives diététiques publiées par l’USDA, le HHS et le CDC. Des objectifs plus puissants. Suivez vos calories avec un objectif qui s’ajuste automatiquement en fonction de votre profil corporel et des données énergétiques d’Apple Health. Définissez des objectifs en pourcentage pour vos macros.

Suivez vos calories avec un objectif qui s’ajuste automatiquement en fonction de votre profil corporel et des données énergétiques d’Apple Health. Définissez des objectifs en pourcentage pour vos macros. Nouveau moteur de recherche de base de données. Trouvez les bons aliments plus rapidement avec des résultats de recherche améliorés.

Trouvez les bons aliments plus rapidement avec des résultats de recherche améliorés. Et plus. La mise à jour comprend de nombreuses autres améliorations et fonctionnalités diverses, notamment l’exportation CSV et un algorithme plus intelligent de « suggestions intelligentes ».

FoodNoms 2 est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit. Les fonctionnalités telles que les types de repas personnalisés, la barre des favoris et la synchronisation Apple Health nécessitent l’abonnement FoodNoms Plus pour 4,99 $/mois ou 29,99 $/an. Vous pouvez obtenez 10 $ de réduction sur le forfait annuel pour un temps limité, ce qui en fait 19,99 $.

D’après mon expérience, FoodNoms est bien meilleur que les autres applications de suivi de la nutrition sur l’App Store. Non seulement la conception et les fonctionnalités sont meilleures, mais FoodNoms effectue également un suivi de la nutrition et des aliments d’une manière saine, personnalisable et axée sur un large éventail d’objectifs et d’avantages.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :