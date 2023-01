Les expéditions de disques durs ont diminué de près de moitié en 2022

Pourquoi c’est important : Un récent rapport de Trendfocus montre que les ventes de SSD continuent d’augmenter de façon spectaculaire, tandis que les fabricants de disques durs constatent une baisse record des livraisons globales. Les analystes estiment que les expéditions ont diminué de plus de 40 % par rapport à 2021.

Pendant des décennies, les disques durs ont été le choix des consommateurs pour le stockage sur PC. Les disques durs offraient un excellent équilibre entre une capacité élevée et des coûts inférieurs. Cependant, les disques durs ont commencé à être surclassés par les disques SSD, qui offrent généralement de meilleures performances à un prix plus élevé. Malgré cela (ou peut-être à cause de cela), les disques durs ont toujours détenu une part de marché plus élevée pendant des années en raison du coût par Go nettement meilleur et des capacités de stockage plus importantes.

Cependant, cela a changé pour la première fois en 2020, lorsque les ventes de disques SSD ont dépassé les disques durs. L’un des principaux facteurs de cette évolution des ventes repose probablement sur le fait que les prix des SSD deviennent enfin gérables, même pour les utilisateurs de PC les plus soucieux de leur budget. Étonnamment, Statista a noté en septembre que les niveaux d’expédition de disques durs sont restés pratiquement inchangés en 2021, ne baissant que de 0,5 %. Malheureusement pour les fabricants, cette stagnation n’a pas duré longtemps.

Le dernier rapport des analystes de Trendfocus couvre les changements trimestriels et annuels pour les trois plus grands fabricants de disques durs –Seagate, Toshiba et Western Digital Corp. (WDC). Les résultats fournis dans l’analyse ne sont pas de bon augure pour ces producteurs.

Les trois principaux fabricants ont constaté une forte baisse en 2022. Seagate a subi le coup le plus brutal, avec des estimations comprises entre -41,7 et -43,7 % des ventes de disques durs. Western Digital a chuté presque autant, chutant de 40,7 à 43 %. Toshiba a fait le meilleur mais a tout de même enregistré des pertes de 37,7 et 39,3 %.

Curieusement, malgré la forte baisse des expéditions, les disques durs 2,5″ ont encore « rebondi » de près de 15 % d’un trimestre à l’autre. Cependant, ce sont les seuls disques qui ont vu leurs ventes augmenter. pourcentages, ce qui, même s’il n’est pas prometteur, est encore loin de ce qui s’est produit dans l’industrie des entreprises.

Les ventes de disques destinés aux entreprises ont chuté en raison de la « baisse de la demande de cloud » au sein des entreprises. Trendfocus souligne que Seagate, Toshiba et WDC ont vendu environ 11,5 à 12,5 millions de disques d’entreprise combinés, ce qui semble être un grand nombre. Cependant, cela a tout de même entraîné une baisse de 25 % des livraisons d’un trimestre à l’autre.

Dans l’ensemble, la baisse des ventes de disques durs semble sans fin. Les prix des disques SSD chutent rapidement à des niveaux proches des disques durs, les SSD de 500 Go atteignant même la parité des prix avec les disques durs de 500 Go. Il y a des raisons de croire que cette parité s’étendra aux SSD de plus de 500 Go d’ici la fin de 2023, ce qui pourrait être catastrophique pour les fabricants de disques durs.