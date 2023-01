Les expéditions de smartphones chutent au plus bas depuis une décennie, baisse de 17% par rapport à 2021

En bref : une inflation élevée et des prévisions économiques inquiétantes pour 2023 ont poussé les consommateurs à abandonner leurs dépenses des articles de luxe tels que les smartphones haut de gamme vers des achats plus nécessaires comme l’essence et la nourriture en 2022. Alors que des géants comme Apple et Samsung ont pris quelques points sur le marché part, l’ensemble de l’industrie a connu des baisses au quatrième trimestre sans précédent depuis 10 ans.

Les vendeurs de smartphones pansent leurs plaies après une année de ventes globalement moche. Les analystes de Canalys estiment que les expéditions mondiales pour le quatrième trimestre 2022 ont chuté de 17 % par rapport à 2021. Les ventes sur l’ensemble de l’année sont tombées à moins de 1,2 milliard, soit une baisse de 11 % d’une année sur l’autre. La pire performance que l’industrie ait connue depuis une décennie.

Apple et Samsung se sont légèrement mieux comportés que les autres, la centrale électrique de Cupertino arrachant 25% du marché aux 20% de l’équipementier coréen – deux gains dans l’industrie. Les fabricants chinois Xiaomi, Oppo et Vivo ont tous été touchés, tombant à 11, 10 et 8 % de part de marché, respectivement. La récente sortie par Apple de la gamme iPhone 14 a contribué à lui voler le tonnerre de Samsung, du moins jusqu’à la sortie prochaine du Galaxy S23.

Cela dit, tous les fournisseurs ont connu une année difficile, quels que soient les gains de parts de marché. L’économie est au bord de la récession et le secteur de la technologie, en particulier, a connu une contraction significative, comme le souligne Runar Bjørhovde, analyste chez Canalys Research.

« Les fournisseurs de smartphones ont lutté dans un environnement macroéconomique difficile tout au long de 2022. Le quatrième trimestre marque les pires performances annuelles et trimestrielles en une décennie. La chaîne est très prudente quant à le socket de nouveaux stocks, ce qui contribue à la faiblesse des livraisons au quatrième trimestre. »

Les fabricants ont pu réduire leurs stocks sur les stocks haut de gamme pendant la période des fêtes, mais dans l’ensemble, « le T4 2022 contraste fortement avec la forte demande du T4 2021 » et la baisse des contraintes d’approvisionnement. Même la demande basse à moyenne a fortement chuté au cours des trois premiers trimestres. En 2022, les gens étaient plus préoccupés par le paiement de leurs factures croissantes que par la mise à niveau vers le dernier et le meilleur.

Canalys s’attend à ce que les équipementiers protègent leur part de marché tout au long de 2023, en donnant la priorité à la rentabilité et à la réduction des coûts. Au mieux, il prédit une croissance marginale du secteur, avec la possibilité que les ventes restent stables au cours de la nouvelle année.

« Bien que les pressions inflationnistes s’atténueront progressivement, les effets des hausses de taux d’intérêt, des ralentissements économiques et d’un marché du travail de plus en plus en difficulté limiteront le potentiel du marché », a déclaré l’analyste de recherche Le Xuan Chiew. « Cela affectera négativement les marchés dominés par le milieu et le haut de gamme saturés, tels que l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. »

Chiew ajoute que l’Asie du Sud-Est est la seule région qui devrait connaître une croissance positive significative, mais cela ne se produira pas avant le second semestre 2023.