Puces M2 Pro et M2 Max : voici à quel point Apple dit qu’elles sont plus rapides

Apple a officiellement dévoilé ses nouvelles puces M2 Pro et M2 Max aujourd’hui, faisant leurs débuts en premier dans les nouvelles mises à jour MacBook Pro et Mac mini. Ces nouvelles puces marquent pour la première fois l’extension de la puce M2 aux Mac haut de gamme d’Apple, mais à quelle amélioration des performances devez-vous vous attendre ? Voici ce que dit Apple.

Performances M2 Pro

La nouvelle puce M2 Pro est disponible dans le nouveau Mac mini ainsi que dans les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. C’est la première fois qu’Apple ajoute une configuration de puce Apple Silicon plus performante au Mac mini.

Voici un aperçu de certaines des performances annoncées par Apple à propos de la puce M2 Pro :

Construit à l’aide d’une « technologie de processus de 5 nanomètres de deuxième génération »

40 milliards de transistors lequel est près de 20 % de plus que la puce M1 Pro Lorsqu’il y a plus de transistors sur une puce de même taille, l’écart entre les transistors est plus petit. Cela contribue à l’amélioration des performances et de l’efficacité.

lequel est que la puce M1 Pro 200 Go de bande passante mémoire unifiée – deux fois celle du M2

Les performances du processeur multithread atteignent 20% plus rapide que le M1 Pro.

que le M1 Pro. Les vitesses graphiques sont jusqu’à 30% plus rapide que le M1 Pro, « entraînant d’énormes augmentations des performances de traitement d’image et permettant des jeux de qualité console ».

Voici quelques points de repère spécifiques aux applications partagés par Apple. Tout d’abord, traitement d’image dans Photoshop avec le MacBook Pro 16 pouces :

Le M2 Pro est jusqu’à 40 % plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Pro.

Le M2 Pro est jusqu’à 80 % plus rapide que le MacBook Pro 16 pouces avec le processeur Intel Core i9.

Compilation de code dans Xcode :

M2 Pro peut compiler du code jusqu’à 25 % plus rapidement que M1 Pro.

M2 Pro peut compiler du code jusqu’à 2,5 fois plus vite que MacBook Pro avec un processeur Intel Core i9.

Performances M2 Max

La puce M2 Max n’est actuellement disponible que sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Voici ce que dit Apple à propos des améliorations de performances avec la puce M2 Max par rapport aux autres processeurs :

Également construit à l’aide d’une technologie de traitement de 5 nanomètres de deuxième génération

67 milliards de transistors : 10 milliards de plus que M1 Max et plus plus de 3x ça de M2 Lorsqu’il y a plus de transistors sur une puce de même taille, l’écart entre les transistors est plus petit. Cela contribue à l’amélioration des performances et de l’efficacité.

de M2 400 Go de bande passante mémoire unifiée – le double du M2 Pro, 4x celui du M2

du M2 Pro, 4x celui du M2 Les vitesses graphiques sont jusqu’à 30% plus rapide que les performances M1 Max.

que les performances M1 Max. Deux moteurs d’encodage vidéo et deux moteurs ProRes pour Encodage vidéo 2x plus rapide que M2 Pro

Avis de Netcost-security.fr

Apple ne partagera évidemment que des résultats et des comparaisons qui présentent les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max sous un bon jour. Pour la puce M2 Max en particulier, Apple n’a pas fourni beaucoup de données sur ce à quoi s’attendre. Les tests et les résultats ultérieurs d’Apple peuvent également varier énormément en fonction de votre environnement de test et des configurations exactes que vous utilisez.

Je pense qu’Apple était un peu plus vague sur les gains de performances dans son annonce des puces M2 Pro et M2 Max, car elles offrent des améliorations moins importantes que les autres mises à jour d’une année sur l’autre. Cela correspond également à ce que nous avons vu dans les comparaisons entre les puces M1 et M2 standard l’année dernière.

L’essentiel à retenir est que la plupart des gens ne mettent pas à jour leur MacBook Pro à chaque génération. La comparaison entre le M1 Pro et le M2 Pro n’est pas utile pour la plupart des gens. Une comparaison plus utile, comme Apple semble s’en rendre compte, consiste à comparer les performances à des machines plus anciennes.

Nous en apprendrons plus sur les puces M2 Pro et M2 Max une fois que les critiques complètes des nouveaux MacBook Pro et Mac mini seront publiées la semaine prochaine. Actuellement, ces avis devraient être publiés le lundi 23 janvier.

Que pensez-vous des affirmations d’Apple concernant les performances des nouveaux MacBook Pro et Mac mini ? Prévoyez-vous de mettre à jour cette année? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :