Forspoken nécessite 150 Go et nécessite une GTX 3070 pour 1440p 30fps

En bref: la configuration système récemment dévoilée de Forspoken correspond à peu près à d’autres jeux AAA récents et à venir qui ne prennent plus en charge la PlayStation 4 et la Xbox One. La très populaire GTX 1060 s’accroche aux caractéristiques minimales, mais de nouveaux titres recommandent de plus en plus des cartes comme les RTX 2070 et 3070.

Square Enix a révélé la configuration système finale pour son prochain RPG d’action en monde ouvert Forspoken cette semaine. Les propriétaires de PlayStation 5 pourraient également vouloir donner une autre tournure à la démo, car l’éditeur vient de la corriger.

Forspoken est un autre signe que les exigences du système PC établissent une nouvelle norme. Plusieurs titres de renom lancés l’année dernière répertorient la GTX 1060 – le deuxième GPU le plus populaire de Steam en décembre – comme carte graphique recommandée.

Forspoken le répertorie sous les exigences minimales pour un gameplay 720p 30fps. D’autres jeux comme Returnal, le remake de Dead Space, A Plague Tale: Requiem et Star Wars Jedi: Survivor répertorient également les GTX 1060, 970 ou 1070 sous les exigences minimales, le 2070 apparaissant généralement sous recommandé. Peut-être encore plus surprenant est que Forspoken recommande le RTX 3070 ou un AMD RX 6700 XT pour un gameplay 1440p 30fps. Square Enix suggère un 4080 ou 6800 XT pour un gameplay 4K à 60 ips avec des paramètres ultra.

Les besoins en mémoire système ont également augmenté récemment. Forspoken, comme Dead Space, Requiem et Returnal, nécessite 16 Go. Le nouveau titre de Square Enix recommande 24 Go, mais sa caractéristique ultra suggère 32.

Une autre tendance préoccupante est que les jeux poussent les besoins de stockage au-delà des gigaoctets à trois chiffres, et Forspoken ne fait pas exception. Certains jeux comme Dead Space et Returnal s’en tiennent à 50 ou 60 Go relativement raisonnables, mais Forspoken a besoin d’un 150 Go époustouflant !

Beaucoup sont probablement intéressés par le jeu car ce sera le premier titre PC à utiliser l’API DirectStorage de Microsoft. La nouvelle fonctionnalité devrait réduire les temps de chargement aux niveaux observés dans les jeux de console PlayStation 5 et Xbox Series pour les utilisateurs de Windows 11 avec des SSD NVMe. Square Enix affirme que Forspoken peut charger de nouvelles scènes en une seconde environ sur des SSD atteignant 5 Go / s, c’est-à-dire des disques PCIe 4.0 ou 5.0.

Square Enix a également confirmé des fonctionnalités spécifiques au PC telles que l’écran ultra large 32: 9 (pas pendant les scènes coupées), HDR et FSR 2.0. Bien que la société n’ait pas mentionné DLSS, les jeux qui incluent FSR 2.0 ont tendance à recevoir des mods ajoutant DLSS puisque le travail qui va dans les deux solutions de mise à l’échelle est similaire, Judgment étant un exemple récent.

La démo PS5 uniquement a reçu une mise à jour cette semaine qui ajoute le mappage des boutons, corrige certains problèmes techniques et ajuste la taille du texte à certains endroits. Forspoken sera lancé sur PlayStation 5 et PC le 24 janvier.