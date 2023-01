Apple M2 Pro et M2 Max deviennent officiels ! AMD et Intel tremblent

Apple a révolutionné son segment informatique avec l’introduction de son premier silicium développé en interne, l’Apple M1. Le chipset a prouvé qu’il était possible de fournir efficacité et puissance aux ordinateurs avec un SoC basé sur ARM. L’Apple M1 a obtenu plusieurs itérations telles que le Pro et le Max avec des performances supplémentaires pour différents types de Mac. L’année dernière, nous avons vu la montée en puissance de la deuxième génération avec l’Apple M2. Aujourd’hui, Apple est présentation de nouvelles saveurs pour la série M2 – l’Apple M2 Pro et l’Apple M2 Max.

L’Apple M2 ordinaire était une grande amélioration par rapport au M1 d’origine, mais ils étaient inférieurs aux Apple M1 Pro et M1 Max. Désormais, Apple propose des offres plus élevées pour différents besoins de performances. Les Apple M2 Pro et M2 Max ajouteront plus de cœurs pour plus de performances et de puissance graphique. La société a dévoilé de nouveaux modèles de MacBook Pro et un Mac mini, dotés des nouvelles puces Apple de la série M.

Caractéristiques Apple M2 Pro et Max

L’Apple M2 Pro est développé dans le processus 5 nm de 2e génération qui comprend 40 milliards de transistors. De plus, il prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée avec une bande passante de 200 Go/s. Le nouveau chipset est disponible en deux configurations avec des cœurs de processeur à 10 ou 12 cœurs. Il dispose de 6 ou 8 cœurs hautes performances plus 4 cœurs d’efficacité. En ce qui concerne les graphiques, le chipset est livré avec jusqu’à 19 cœurs GPU et un cache L2 plus grand. Par rapport à l’Apple M1 Pro, le processeur M2 Pro est 20 % plus rapide, tandis que le GPU a 30 % de performances en plus.

De toute évidence, le M2 Max se situe au-dessus du gang. Il possède 67 milliards de transistors. Il prend également en charge jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée fonctionnant jusqu’à 400 Go/s. Le processeur est le même que la version 12 cœurs de l’Apple M2 Pro. Le GPU dispose de 38 cœurs et le cache L2 est encore plus grand.

En termes d’architecture, les Apple M2 Pro et Max ont un matériel similaire. Les deux chipsets apportent le même moteur neuronal à 16 cœurs avec jusqu’à 15,8 TOPS. Il est 40 % plus rapide que leurs prédécesseurs respectifs de la série M1. De plus, les nouveaux SoC apportent également des moteurs d’encodage/décodage vidéo et des moteurs ProRes. En conséquence, ils peuvent gérer plusieurs flux vidéo 4K et 8K en utilisant ProRes, HEVC et H.264.

Nous nous attendons à ce que plus de détails apparaissent dans les semaines à venir, dès que les nouveaux MacBook commenceront à atteindre les utilisateurs. Maintenant, la seule pièce manquante est l’Apple M2 Ultra. Selon les rumeurs, celui-ci devrait bientôt faire ses débuts et même alimenter un prochain Mac Pro.