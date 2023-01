JEDEC travaille à finaliser le CAMM de remplacement des SO-DIMM

Quelque chose à attendre avec impatience: CAMM est un pas de plus vers le remplacement éventuel de la norme de module de mémoire SO-DIMM de longue date dans les ordinateurs portables. JEDEC, l’organisation professionnelle et l’organisme de normalisation qui supervise les normes de mémoire pour l’industrie informatique, est en train d’adopter la CAMM Common Spec pour les ordinateurs portables selon Tom Schnell, membre du comité.

CAMM, qui indique Compression Attached Memory Module, a été créé par Schnell et introduit par Dell l’année dernière dans son ordinateur portable Precision 7670. Schnell, qui est également un ingénieur émérite de Dell, a déclaré à PCWorld que le JEDEC avait approuvé à l’unanimité la caractéristique 0.5 et était sur le point de finaliser la caractéristique 1.0 d’ici le second semestre de cette année.

Schnell n’a pas pu révéler quelles sociétés membres du JEDEC ont voté sur la norme, car c’est à chaque membre de le révéler, mais le groupe de vote couvre un éventail d’acteurs aux intérêts multiples. Étonnamment, tous ont voté à l’unanimité pour la caractéristique sans aucun dissident. Au moment de la rédaction, plus de 350 entreprises membres participent au JEDEC, mais seule une petite poignée d’environ 20 entreprises faisaient partie du groupe de vote qui a approuvé la caractéristique 0,5.

SO-DIMM n’est pas long pour ce monde, et CAMM semble être une voie à suivre. La conception de Dell a réduit la distance physique entre la mémoire et le processeur, et la mémoire et la plaque de connexion étaient également beaucoup plus fines. La caractéristique finale ne sera pas une copie conforme de la conception de Dell, mais sera basée sur celle-ci au fur et à mesure que les entreprises mettront au point les derniers détails.

Certains craignaient initialement que Dell ne garde la technologie pour elle-même et n’oblige les clients souhaitant effectuer une mise à niveau à passer directement par eux et à payer des frais élevés (ou pire, la technologie serait abandonnée sans aucun chemin de mise à niveau). Dell et Schnell ont rapidement souligné que CAMM n’est pas une caractéristique propriétaire qui enfermerait les clients dans une conception.

« Dell est une énorme entreprise, nous ne gardons pas les lumières allumées parce que nous recevons des redevances pour un brevet », a déclaré Schnell. « Nous voulons essentiellement récupérer le coût de son invention et de sa mise en œuvre. »

Si tout se passe comme prévu, les systèmes basés sur CAMM pourraient arriver dès 2024.