Samsung présente un capteur d’image de 200 mégapixels pour les smartphones phares

En bref: Samsung a présenté un nouveau capteur d’image de 200 mégapixels avec une technologie de pixel améliorée qui pourrait apparaître dans la famille Galaxy S23 qui sera dévoilée lors du prochain événement Unpacked le 1er février. Le nouvel ISOCELL HP2 contient 200 millions de 0,6 micromètre ( μm) pixels dans un format optique 1/1,3″, qui est de la même taille que les capteurs d’appareil photo de smartphone 108MP.

Samsung a également intégré sa nouvelle technologie D-VTG (Dual Vertical Transfer Gate), qui ajoute une deuxième porte de transfert de tension dans chaque pixel pour augmenter sa capacité à plein puits de plus de 33 %. Selon Sammy, cela peut réduire la surexposition et améliorer la reproduction des couleurs dans des environnements très lumineux.

Le HP2 peut également s’appuyer sur l’ensemble de ses 200 millions de pixels comme aides à la mise au point pour une mise au point automatique plus rapide et plus précise, même dans des scènes faiblement éclairées.

La technologie avancée de regroupement de pixels de Samsung, quant à elle, peut également utiliser ces pixels à bon escient d’autres manières. Dans les situations de faible luminosité, le capteur peut « se transformer » en un capteur d’image 1,2 μm 50 MP ou 2,4 μm 12,5 MP en liant quatre à 16 pixels voisins pour créer des pixels plus grands capables d’absorber plus de lumière. Ceci est particulièrement utile lorsque la lumière est rare et peut réduire considérablement le bruit de l’image. Le regroupement de pixels fonctionne également avec la vidéo pour minimiser le recadrage et capturer une plus grande partie de la scène.

Les modes 50MP et 12,5MP bénéficient également du traitement HDR, mais via des solutions différentes. La fonction DSG de Samsung applique deux valeurs de conversion distinctes au signal analogique reçu au niveau du pixel pour le mode 50MP, tandis que Smart-ISO Pro en mode 12,5MP fusionne différents niveaux de lectures ISO à partir d’une seule exposition.

La gamme de capteurs mobiles de Samsung est un peu difficile à suivre. La société a annoncé l’ISOCELL HP1 en septembre 2021 et a suivi l’ISOCELL HP3 en juin 2022, mais annonce maintenant l’ISOCELL HP2 ?

Samsung a déclaré que son ISOCELL HP2 était entré en production de masse, mais s’est abstenu de dire quels téléphones ou fabricants seront les premiers à le commercialiser. La prochaine gamme Galaxy S23 semble être un bon choix, mais nous devrons attendre le mois prochain pour voir si c’est la direction que prend Samsung avec son premier produit phare pour 2023.