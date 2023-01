Quel est le meilleur iPhone que vous puissiez acheter en 2023 : voici la réponse

Avez-vous l’intention d’acheter un nouvel iPhone ? Vous êtes au bon endroit. Dans ce guide d’achat, nous vous proposons des conseils sur la façon de sélectionner le meilleur iPhone pour vos besoins. Souhaitez-vous mettre à niveau votre iPhone obsolète vers un modèle plus récent ? Ou avez-vous choisi d’essayer un iPhone pour la première fois en tant qu’utilisateur Android ? L’offre d’Apple est encore extrêmement complète en 2023. La firme de Cupertino propose désormais des iPhones dans toutes les gammes de prix.

Le meilleur iPhone à acheter en 2023

iPhone 14 Pro Max

Le modèle le plus avancé de la génération actuelle est l’iPhone 14 Pro Max. Les deux iPhones qui profitent le plus des nouvelles fonctionnalités supplémentaires sont la version Pro régulière.

Le changement le plus évident est la conception, nous commençons donc par là. Une nouvelle île dynamique qui ressemble à une pilule remplace l’ancienne découpe à encoche.

Il est connu sous le nom de Dynamic Island et est unique pour sa capacité à changer en fonction de la situation. Comme son nom l’indique, il ne s’agit plus d’une encoche statique mais d’une zone animée et dynamique. Apple réussit à relancer une nouvelle tendance.

Il y a un nouvel écran sur l’iPhone 14 Pro Max. Il s’agit désormais d’un écran de type LTPO moins énergivore avec le mode Always-On, dont le taux de rafraîchissement passe dynamiquement de 1 à 120 Hz, et il est également plus lumineux, en supposant que la taille (6,7 pouces) ne varie pas.

La puce Apple A16 Bionic, qui augmente la puissance et l’efficacité énergétique, est un autre ajout important à la téléphone intelligent. De plus, il dispose d’un moteur neuronal à 16 cœurs et d’un GPU à 5 cœurs. Apple a également divulgué une autonomie améliorée, avec une augmentation de l’endurance d’environ une heure.

Le composant caméra évolue également. Le capteur principal (grand angle) a une augmentation de résolution de 12 MP à 48 MP et a grandi physiquement. De plus, Apple présente la toute première technologie de regroupement de pixels, qui transforme 4 pixels en 1. En réalité, nous avons des images de 12 MP avec un rendu plus net et plus détaillé.

Les deux autres capteurs n’ont pas changé, seul le capteur principal. L’iPhone 14 Pro Max arbore les mêmes téléobjectifs extrêmement grand angle et 12 MP.

Hormis le capteur principal, les deux autres restent inchangés. Le téléobjectif de 12 MP et le capteur super grand angle de l’iPhone 14 Pro Max sont identiques (12 MP). Le scanner LiDar est toujours une option pour contrôler la profondeur de champ.

iPhone 14

C’est le modèle de la nouvelle série qui est le plus facile à utiliser. Les fonctions de l’iPhone 14 Plus sont également disponibles sur l’iPhone 14 classique. Si le format 6,7 pouces est trop grand pour vous, l’écran 6,1 pouces du 14 sera idéal. Il n’y a pas beaucoup de différences par rapport à l’iPhone 13 de 2021, mais si vous cherchez des raisons de passer au modèle suivant, vous en découvrirez peut-être quelques-unes.

Par exemple, la capacité de la RAM augmente. Ils augmentent la RAM de 4 Go à 6 Go. De plus, l’ouverture du capteur 12 MP est un peu plus grande pour la partie photo. Par conséquent, en particulier dans des conditions de faible luminosité, vous pouvez vous attendre à une légère amélioration. Enfin, le nouvel iPhone 14 se décline dans les teintes suivantes : noir (minuit), bleu, blanc, rouge et violet, une toute nouvelle teinte pour cette année.

Voici votre option si vous voulez les meilleurs iPhones mais que vous trouvez que la taille de 6,7 pouces de l’iPhone 14 Pro Max est trop grande. L’iPhone 14 Pro normal est livré avec les mêmes capacités mais un écran de 6,1 pouces. Le nouveau modèle offre une expérience unique avec l’encoche de pilule dynamique et un meilleur écran par rapport à l’iPhone 13 Pro. Les volets photo et autonomie se développent.

iPhone 14 Plus

C’est la nouveauté de l’année. L’iPhone 14 Plus, présenté par Apple, est l’exact opposé de l’iPhone Mini. Un iPhone plus grand a remplacé le plus petit. Bien que la technologie soit différente, il possède un écran de la même taille que l’iPhone 14 Pro Max à 6,7 pouces. Même s’il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il ne descend qu’à 10 Hz au plus bas, contrairement au 1 Hz de l’iPhone 14 Pro Max.

Si vous ne voulez pas payer d’argent supplémentaire pour obtenir le Pro Max, ce format vous donne la possibilité d’avoir un énorme iPhone. Outre sa taille, l’iPhone 14 Plus offre les mêmes fonctionnalités que l’iPhone 14 d’origine. Il n’y a pas beaucoup de différences entre celui-ci et les modèles de l’année dernière.

Même si l’appareil photo grand angle de 12 MP a une ouverture un peu plus grande (f/1.5 contre f/1.6 pour l’iPhone 13), on retrouve toujours le design et les capteurs photo identiques. La série iPhone 13 utilise la même puce intégrée, l’Apple A15 Bionic.

iPhone 13 mini

C’est la meilleure option pour ceux qui préfèrent les petits smartphones. Même s’il n’y a pas de version 14 Mini de l’iPhone, le 13 Mini est toujours disponible. Les spécifications techniques et les caractéristiques de cet iPhone correspondent parfaitement à celles de l’iPhone 13. La taille de l’écran (6,1 pouces contre 5,4 pouces sur l’iPhone 13 Mini) et la capacité de la batterie (2406 mAh contre 3096 mAh sur l’iPhone 13) sont les deux seuls changements.

Avec un prix de départ de 599 $ pour sa version 128 Go, il s’agit également d’un iPhone à un prix plus raisonnable, mais il peut être acheté moins cher chez de nombreux détaillants.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





iPhone 13

L’iPhone 13 est le prochain modèle de notre classement des meilleurs iPhone en 2023. Bien qu’il ne soit plus particulièrement récent, il reste compétitif. Ce smartphone dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de 60 Hz. Il prend en charge la charge sans fil 5G et 15W via un chargeur magnétique MagSafe. Une autre fonctionnalité innovante introduite par Apple est l’inclusion d’un mode cinématique et d’un objectif macro.

Le prix de départ de l’iPhone 13 est de 699 $ pour le modèle de stockage de 128 Go. Apple a omis l’option 64 Go cette année et vend à la place le modèle 128 Go prêt à l’emploi pour un prix de lancement identique à celui de l’iPhone 12 de l’année précédente.

iPhone 13 Pro

L’iPhone 13 Pro a la même taille d’écran que l’iPhone 13 et la même autonomie. Avec ses fonctionnalités améliorées, notamment au niveau des capteurs d’image et du taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz, il se démarque de la version régulière.

iPhone 13 Pro Max

Si le prix de l’iPhone 14 Pro Max est trop élevé pour vous, son prédécesseur est toujours disponible et coûte moins cher. Grâce à son énorme écran de 6,7 pouces, ce smartphone sera idéal pour les personnes à la recherche d’un appareil performant offrant une expérience multimédia étonnante.

iPhone SE 2022

En 2022, Apple a présenté l’iPhone SE de troisième génération. Du coup, la marque a dû patienter moins longtemps qu’entre la première et la seconde génération. Le nouvel iPhone SE apporte cependant un certain nombre d’innovations. Il y a eu des améliorations qui valent la peine d’être mises à niveau, comme l’ajout de la 5G et la nouvelle puce Apple A15 Bionic présentée dans la série iPhone 13.

En conséquence, il n’y a pas de perte de puissance dans l’iPhone SE de troisième génération. Il garantit une expérience fluide et réactive adaptée à toutes les exigences d’utilisation quotidienne, y compris les jeux mobiles. L’écran Retina HD de 4,7 pouces maintient le petit format en vie. L’appareil photo prend des vidéos 4K jusqu’à 60 images par seconde et dispose d’un seul capteur 12 MP (grand angle) avec Smart HDR 4.

Enfin, iOS 15 est installé sur l’iPhone SE 2022. L’iPhone SE s’est considérablement amélioré en termes d’autonomie, ce qui était une faiblesse majeure du modèle précédent, même s’il est toujours légèrement moins durable que les autres modèles d’Apple.

Éléments importants à prendre en compte lors de l’achat d’un iPhone en 2023

Prix

Apple est connu pour facturer des prix élevés pour ses iPhones. C’est vrai aussi bien que faux. Malgré le fait qu’Apple vende un certain nombre d’iPhones à des coûts élevés (plus de 1000 $), comme l’iPhone 14 Pro, il existe d’autres options pour ceux qui ont les budgets les plus serrés. Depuis 2018, Apple a continué à sortir des versions à des prix plus raisonnables, comme l’iPhone SE, qui coûte moins de 500 $.

Vous devez définir au moins 1 000 $ pour un appareil Apple haut de gamme et à la pointe de la technologie. Le prix du nouvel iPhone 14 Pro est de 999 $. A moins que vous ne vouliez un modèle d’une génération précédente. L’appareil le moins cher coûtera alors entre 500 $ et 900 $.

Stockage

Bien sûr, tout est basé sur votre utilisation et vos habitudes. Nous vous encourageons à choisir un stockage de 128 Go si vous utilisez principalement votre smartphone pour envoyer des messages, consulter les réseaux sociaux ou visionner des vidéos sur Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video. Cette quantité devrait être plus que suffisante même pour les utilisations les plus fondamentales.

D’autre part, nous vous encourageons à choisir des modèles avec 256 Go ou 512 Go de stockage si vous installez fréquemment des applications iOS sur votre téléphone ou prenez fréquemment des photos. Pour les vidéastes qui souhaitent capturer des vidéos 4K très volumineuses, c’est encore plus vrai.

Cependant, gardez à l’esprit qu’un abonnement au stockage en ligne iCloud permet de stocker des données en ligne. Apple offre gratuitement à tous les consommateurs 5 Go. Vous devrez acheter un abonnement à la caisse si vous voulez de la mémoire supplémentaire.

La batterie

Apple est à la traîne des rivaux d’Android en termes d’autonomie depuis de nombreuses années. La firme californienne a enfin fait les ajustements nécessaires avec les iPhone 14 et 14 Pro. Deux jours d’autonomie de la batterie sont fournis par les deux appareils. Même le 14 Pro Max dure 2,5 jours. Nous vous invitons à vous tourner vers cette génération si vous faites partie des consommateurs les plus gourmands. En revanche, même s’il s’agit toujours d’une amélioration par rapport à l’édition SE 2020, nous ne suggérerons pas le nouvel iPhone SE en raison de son autonomie inférieure à la normale.

Appareil photo

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, dotés de trois capteurs à l’arrière, sont le choix évident pour les amateurs de photographie. Si vous n’avez pas besoin d’un appareil photo performant, vous pouvez vous contenter d’un appareil comme l’iPhone SE qui n’a qu’un seul capteur photo.

Méthode d’authentification

Encore une fois, tout dépend de vos préférences et de vos habitudes. Malgré le fait que certains clients sont rapidement tombés amoureux de la technologie de reconnaissance faciale de Face ID, certains utilisateurs aiment toujours le lecteur d’empreintes digitales Touch ID plus traditionnel. Apple n’a pas intégré le scanner d’empreintes digitales sous l’écran comme le font ses rivaux Android.

Il est positionné sur une bordure importante sous l’écran. L’iPhone SE est le seul produit Apple de ce groupe à bénéficier du Touch ID. Cet iPhone est fait pour vous si vous n’aimez pas la technologie de reconnaissance faciale.

Accessoires

Naturellement, nous vous suggérons d’utiliser une coque ou une coque de protection pour protéger votre nouvel iPhone. Considérant que la majorité des iPhones prennent en charge la recharge sans fil, nous vous suggérons également d’acheter une base. Enfin, vous pouvez également connecter votre iPhone à une Apple Watch pour une meilleure expérience.

Le moment idéal pour acheter

Chaque mois de septembre, Apple présente une nouvelle gamme de produits. Par conséquent, nous déconseillons de le changer en été. Vous ne manquerez pas un nouvel iPhone qui pourrait vous plaire en attendant le keynote de septembre. De même, Apple baisse toujours le prix des modèles sortis l’année précédant sa conférence annuelle. Par conséquent, nous vous invitons à passer à Apple avant ou à la fin de l’année.

Nous espérons que ce guide d’achat des meilleurs iPhones du marché vous aidera à prendre des décisions judicieuses. Nous vous invitons à fournir tout autre conseil que vous pourriez avoir dans la section des commentaires ci-dessous.