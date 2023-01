Nanosys présente la technologie d’affichage à points quantiques électroluminescents de nouvelle génération

Pourquoi c’est important : les fabricants ont inclus des points quantiques dans les écrans LED depuis un certain temps maintenant, mais ils travaillent sur des écrans qui les utilisent exclusivement. La technologie pourrait devenir suffisamment efficace et bon marché pour succéder au LCD et à l’OLED tout en élargissant la gamme d’applications pour les écrans numériques.

Au CES 2023, Nanosys a organisé une démonstration « top-secrète » de ses derniers travaux sur les points quantiques électroluminescents – un candidat pour la prochaine technologie d’affichage principale. Nanosys n’a pas pu publier de photos de sa démo CES, mais le potentiel disponible pourrait être de grande envergure.

Considérés comme extrêmement efficaces car ils émettent la quasi-totalité de la lumière qu’ils absorbent, les points quantiques produisent de la lumière lorsqu’ils sont alimentés en énergie et dégagent des couleurs différentes selon leur taille. Les fabricants d’écrans n’utilisent que des points quantiques rouges, bleus et verts, mais d’autres couleurs sont possibles.

Les points quantiques constituent déjà le « Q » dans QLED et le « QD » dans les écrans QD-OLED. Jusqu’à présent, ces points quantiques photoluminescents, qui reçoivent de l’énergie de la lumière, n’ont joué que le second rôle des technologies d’affichage plus matures.

Les écrans à points quantiques électroluminescents de Nanosys n’utiliseraient que des points quantiques alimentés par l’électricité. Ils pourraient réduire considérablement la consommation d’énergie et les coûts de fabrication tout en atteignant au moins la qualité d’image et la luminosité de QD-OLED.

Le prototype CES n’était qu’un écran de six pouces attaché à un ensemble complexe de threads, mais les écrans à points quantiques électroluminescents pouvaient s’adapter à une variété de tailles. Les fabricants pourraient les utiliser pour les téléviseurs grand écran, les écrans de smartphone, les casques VR, etc.

De plus, l’efficacité et la nature peu coûteuse des points quantiques électroluminescents pourraient les rendre viables pour une grande variété de surfaces qui n’intègrent normalement pas d’écrans. Nanosys pense que la technologie pourrait faire progresser considérablement la réalité augmentée en travaillant avec des objets transparents.

Le site Web de Nanosys contient des illustrations imaginant des affichages tête haute, des publicités et d’autres informations sur les fenêtres, les pare-brise de voiture et d’autres matériaux en verre. CNET spécule que les écrans à points quantiques électroluminescents pourraient montrer aux conducteurs des informations importantes sur leur pare-brise sans détourner les yeux de la route, ou créer des expériences AR sur des lunettes autrement ordinaires.

La société admet que les écrans à points quantiques électroluminescents à vue directe sont probablement encore dans plusieurs années. Le format dans lequel ils apparaîtront pour la première fois dépendra des fabricants d’écrans qui seront prêts à adopter la technologie en premier : téléviseurs, téléphones, réalité virtuelle ou autre chose.